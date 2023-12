10 let od Schumacherovy nehody: informační mlha i falešný rozhovor

Od nehody Michaela Schumachera uplynulo přesně deset let • FOTO: koláž iSport.cz Přesně na den deset let. Taková doba uplynula od nehody Michaela Schumachera. Jedna z největších legend motorsportu tehdy narazila při lyžování v Alpách hlavou do skály. Od té doby se čtyřiapadesátiletý Němec neukázal na veřejnosti. „Už to s Michaelem není jako dřív,“ shodují se blízcí. Co všechno je doposud známo o jeho zdravotním stavu?

Co se stalo? Sedminásobný světový šampion formule 1 se v roce 2013 rozhodl, že závěr roku stráví s manželkou Corinnou a dětmi v Alpách. Vyjeli si proto do francouzského střediska Méribel, kde vlastnili horskou chatu. Devětadvacátého prosince však celý svět zaskočila smutná zpráva. Bývalý závodník narazil hlavou do skály a v kritickém stavu byl převezen do nemocnice. Stalo se to jen pět dnů před jeho pětačtyřicátými narozeninami. „Při jízdě mimo upravenou sjezdovku podle svých slov narazil do skály. Měl helmu,“ uvedl tehdy Christophe Gernignon-Lecomte, ředitel areálu v Méribelu. Michael Schumacher na archivním snímku na lyžích • Foto Profimedia.cz

Operace Po nehodě, která se stala krátce po 11. hodině v blízkosti jedné z nejtěžších sjezdovek v lyžařském areálu, byl Schumacher při vědomí a komunikoval se záchranáři. „Byl v šoku, trochu otřesený, ale při vědomí,“ řekl dále ředitel areálu Gernignon-Lecomte. Nejúspěšnější závodník historie F1 byl následně převezen do nemocnice, kde prodělal dvě operace mozku. Z Paříže za ním do zařízení v Grenoblu přicestoval neurochirurg Gérard Saillant, který je Schumacherovým přítelem a zároveň uznávaným specialistou na poranění mozku a páteře. Vrtulník u nemocnice v Grenoblu, kde ležel Michael Schumacher • Foto Profimedia.cz

Půl roku v umělém spánku Po prodělání dvou operací mozku zůstal pět a půl měsíce v umělém spánku. V červenu 2014 však Schumacherova manažerka Sabine Kehmová oznámila médiím překvapivou novinku: „Michael opustil univerzitní kliniku v Grenoblu, aby mohl pokračovat v dlouhé rehabilitační fázi. Už není v kómatu,“ prozradila o jeho stavu s tím, že byl sedminásobný šampion převezen do nemocnice ve švýcarském Lausanne k následné rehabilitaci. Od Schumacherovy nehody na lyžích uplynulo deset let... • Foto Profimedia

Současnost Od nehody v roce 2013 se Schumacher doposud nikdy neukázal na veřejnosti a rodina o jeho stavu neposkytuje téměř žádné informace. Felix Damm, právník Schumacherových, v rozhovoru pro německý web LTO vysvětlil, proč se jeho nejbližší takto rozhodli. „Vždy šlo o ochranu soukromí. Zvažovali jsme, zda by zveřejnění závěrečné zprávy o Michaelově stavu bylo tím správným řešením. Tím by to však neskončilo, protože by následovaly zprávy o tom, jak se stav vyvíjí dále. Rodina by nad tím ztratila kontrolu,“ uvedl.

Informace, které se dostaly na veřejnost Ačkoliv rodina zahalila Schumacherův stav mlhou, čas od času se k veřejnosti dostane tvrzení od někoho z jeho blízkých. Například Jean Todt, bývalý šéf Mezinárodní automobilové federace a blízký rodinný přítel, prozradil, že se s vítězem jednadevadesáti Velkých cen vídá zhruba jednou měsíčně. „Není to s ním stejné jako dřív, takové, jaké si všichni pamatují z F1. Není to Michael, kterého všichni znali. Víme, že ta nehoda měla následky. Nechme ho na pokoji, respektujme přání Corinny a jejích dětí,“ dodal. Další osobou, jež v minulosti promluvila o stavu šampiona, je například modelka Elisabetta Gregoraciová, bývalá choť Flavia Briatoreho. Italský multimilionář dříve šéfoval týmu F1 Benetton, za který Schumacher jezdil. „Michael nemluví, komunikuje očima,“ uvedla v televizním pořadu. Od Schumacherovy nehody na lyžích uplynulo deset let... • Foto Profimedia

Dokument o Schumacherovi V roce 2021 televizní platforma Netflix oznámila, že v září tohoto roku uvede dokumentární film s názvem Schumacher, který shrne zásadní milníky jeho kariéry. V dokumentu měla vystoupit také závodníkova manželka, syn Mick a dcera Gina-Maria. Řada fanoušků proto očekávala, že právě zde se poprvé od nehody objeví jeho aktuální snímky. Ke zklamání mnohých se tak ale nestalo. „Michael chybí všem, ale je pořád tady. Je jiný, ale je tady, a to nám dodává sílu,“ uvedla manželka Corrina v dokumentu. Prozradila také, že léčba stále pokračuje. „Jsme spolu, žijeme spolu doma, absolvujeme terapii. Děláme vše, co víme, abychom Michaelův stav zlepšili, a abychom měli jistotu, že se cítí komfortně, že cítí přítomnost naší rodiny, to pouto. A ať se stane cokoliv, budu dělat, co budu moci. Všichni budeme.” Corinna Schumacherová s dcerou Ginou • Foto Profimedia

Falešný rozhovor Obrovský poprask vzbudil letos v dubnu magazín Die Aktuelle, který přišel s bombastickou zprávou. Na své titulní straně sliboval, že čtenáři uvnitř čísla najdou první rozhovor s Michaelem Schumacherem po deseti letech. Až po přečtení článku uvnitř se však čtenáři dozvěděli, že citace legendárního závodníka vytvořila umělá inteligence. Společnost Funke Mediengruppe, která Die Aktuelle vydává, se rodině Schumachera následně omluvila. Ve své funkci také skončila také šéfredaktorka časopisu Anne Hoffmann, která ho vedla od roku 2009. Německý magazín Die Aktuelle čelí problému kvůli falešnému rozhovoru s Michaelem Schumacherem • Foto Twitter.com