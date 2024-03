Verstappen (vy)hořel: Ku***, klouže to! Sainz ze sálu k triumfu, rudý double

Jen co odstartovala Velká cena Austrálie, bili v Red Bullu na poplach. „Ztrácím kontrolu nad vozem, je to zvláštní. Ku***, auto klouže,“ zněla ve vysílačce slova Maxe Verstappena předznamenávající zkázu. Nizozemský pilot po 43 odjetých závodech bez poruchy musel o víkendu zastavit už v průběhu čtvrtého z celkových 58 kol. Zradila ho hořící brzda u pravé zadní gumy. Kde končí horor favorita formule 1, začíná pohádka Ferrari a hlavně vítěze Carlose Sainze.

Před dvěma týdny v kokpitu chyběl. O Španěla Sainze se místo toho starali doktoři na sále. Prováděli operaci slepého střeva poté, co devětadvacetiletý pilot musel kvůli nesnesitelným bolestem přepustit v Saúdské Arábii svou sedačku zaskakujícímu debutantovi Oliveru Bearmanovi.

Teenager sice urval sedmé místo, přesto italská stáj netrpělivě čekala, zda se rodák z Madridu dokáže připravit na australskou Grand Prix. Sainz zvládl nejen to, ale po úspěšné kvalifikaci a odpadnutí Verstappena pokořil celé startovní pole.

„V příštím roce jsem přesto bez práce,“ zavtipkoval nejrychlejší jezdec, jehož u Ferrari po sezoně nahradí veterán Lewis Hamilton. „Bylo to jako na horské dráze, ale líbí se mi to. Jsem extrémně spokojený. Samozřejmě jsem se cítil trošku ztuhlý, fyzicky to nebylo nejjednodušší, ale naštěstí jsem jel víceméně sám, mohl si určovat rychlost a pracovat s pneumatikami.“

I kdyby Verstappen ze závodu neodstoupil, mohl mít s odvážným Španělem značné problémy. Start byl sice na melbournském okruhu až nečekaně opatrný, ale ve druhém kole už Sainz provedl zdařilý útok. Premiérově v sezoně tak nizozemského velikána někdo předjel v přímém souboji na trati.

„Týmu se nevedlo, nezachytili jsme tempo po celý víkend. Nedařila se nám trefit strategie, Ferrari i McLaren byly krok před námi. Nenašli jsme rovnováhu, na tom musíme pro příště pracovat,“ uvedl v otevřeném vyjádření druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez, který sice dokončil, ale až na pátém místě s obrovitou ztrátou 56 sekund na vítěze.

Double pro Ferrari, Mercedes cíl neviděl

Ferrari si tak zajistilo velmi nečekaný double, za Sainzem pelášil cílovou rovinkou Charles Leclerc, aktuálně druhý muž šampionátu se ztrátou pouhých čtyř bodů. Na pódium k nim vystoupal ještě Lando Norris z McLarenu, jehož před sebe na popud inženýrů dříve pustil Oscar Piastri.

To už byl Verstappen dávno převlečený v „civilu“. Chvilku poté, co ztratil vedení, se mu začal linout modrý kouř od pneumatiky, ten pak vyústil v požár. Současný vládce královny motorsportu tím přišel o sérii devíti výher v řadě. Naposledy nedokončil předloni paradoxně shodně v Austrálii.

„Pravá brzda byla zaseknutá prakticky od chvíle, co zhasla startovní světla. Teplota se zvyšovala až do bodu, kdy se spustil oheň. Bylo to jako jet se zataženou ruční brzdou. Ale samozřejmě jsem o tom nejprve nevěděl a myslel si, že je problém s rovnováhou vozu,“ komentoval Verstappen, jehož monopost v plamenech uhasili až mechanici v boxu.

Nebyl jediným, kdo tentokrát neviděl šachovnicovou vlajku. Už kvalifikaci vynechal Logan Sargeant, protože ho Williams stáhl z okruhu poté, co v tréninku způsobil havárii jeho stájový parťák Alexander Albon. Tým neměl k dispozici nové šasi (podvozek), ale vložil důvěru ve viníka nehody, který tak usedl do kolegova vozu. Pokazil ovšem start a na bodech těsně nebyl.

Naopak si na ně sáhla některá překvapivá jména. Skvěle se prezentoval po dvacetisekundové penalizaci Fernanda Alonsa nakonec sedmý Júki Cunoda. Opět ovládl interní souboj s domácím Danielem Ricciardem a u RB Honda si říká o větší pozornost.

Desítku uzavřeli piloti Haasu Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen. Dán k zisku jednoho bodu využil nehody George Russella v závěrečném kole, kdy vyjel z trati a převrátil se na bok. Po předchozím odstoupení Lewise Hamiltona vinou potíží s motorem tak Mercedes nedovezl do cíle jediný monopost.

Extrémní starosti měli opět mechanici Sauberu. Z dosavadních tří závodů nezvládli žádný bez výrazné ztráty při zastávce v boxech. Po VC Austrálie navíc obdrželi pokutu ve výši 5 000 eur (zhruba 127,3 tisíce korun), jelikož se jim odkutálela uvolněná matice do uličky, kudy sviští piloti.

„To by se stávat nemělo. Během tréninků jsme nabyli sebevědomí, že to tentokrát bude v pořádku. Od začátku máme ovšem problémy s pit stopy, hlavně tedy s křížovým závitem. Během zimní přestávky jsme přitom neshledali zádrhel,“ divil se ředitel Sauberu Xevi Pujolar.