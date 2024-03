Šokující záskok! Teenager u Ferrari nahradil Sainze. Vyletěl na body

Tradiční dominance Red Bullu v podobě vítěze Maxe Verstappena a druhého Sergia Péreze tentokrát zůstala stranou veškerého zájmu. Fanoušci se místo toho soustředili na osmnáctiletého žolíka Ferrari Olivera Bearmana, který si po jedenácté příčce v kvalifikaci polepšil o čtyři pozice a urval pro stáj z Maranella důležitých šest bodů.

Jak se na start vůbec dostal? Úvodní tréninky v červených monopostech ještě tradičně odjela dvojice Charles Leclerc a Carlos Sainz, druhý jmenovaný však ve čtvrtek pociťoval nesnesitelné bolesti. V kokpitu se vyloženě trápil.

„Mám za sebou fakt těžký den, je mi špatně,“ neskrýval Španěl své problémy. „Snažil jsem se akorát dostat na trať, zjistit co nejvíc o autě a nechodit na hranu, protože to opravdu není ideální.“

Sainzovy potíže nicméně přetrvaly a vyvrcholily operací slepého střeva, kterou absolvoval v pátek. Shodou okolností stejně jako v minulosti jeho otec, sám někdejší vynikající závodník a čtyřnásobný vítěz Rallye Dakar. Italská stáj musela na ztrátu svého pilota hbitě reagovat. Ukázala na Bearmana, který v aktuální sezoně působí ve formuli 2 u Prema Racing.

Při debutu v elitní kategorii se rozhodně nedržel zkrátka. Týmoví inženýři pro něj vymysleli odvážnou strategii, kdy začal na nejměkčí sadě červených pneumatik. V úvodních zatáčkách s plně natankovaným monopostem měl sice mladík lehké problémy s držením ideální stopy, nicméně havárii se vyhnul. K tomu agresivně útočil na Čoua Kuana-jü.

Po nárazu Lance Strolla z Aston Martin do betonové bariéry v šestém kole navíc Bearman mohl díky safety car zajet do boxů a následně se šikovnými manévry prokousat na vyšší umístění. „Odvedl neuvěřitelnou práci. Neumím si představit, jak mimořádné to pro něj muselo být: zvednout telefon a naskočit u Ferrari na takovém okruhu,“ uznal stájový parťák povolaného zelenáče Leclerc, který v Džiddě urval pódium za vládnoucími jezdci Red Bullu.

Bearman dokázal odolat i závěrečnému tlaku Oscara Piastriho a Lewise Hamiltona. Ti těsně před koncem přezuli na čerstvé gumy, Brit si přesto ohlídal svůj náskok a dojel s šestibodovým výsledkem. Příznivci F1 ho za to ocenili v hlasování o jezdce dne, které debutant s přehledem opanoval. A velmi šťastný byl i jeho otec David, jenž sobotní zápolení nervózně prožíval v garáži.

Zda Bearman vyjede v barvách Ferrari i na další okruh v Austrálii, není v tuto chvíli zřejmé. Závodní program pokračuje až za dva týdny. Do té doby čeká usměvavého hrdinu náročná regenerace.

„Hlavně bedra a krk mě hrozivě bolí. Na tyto sedačky si musíte navyknout, a protože to byl můj první závod, neměli jsme čas se na to soustředit. Nebylo to nejpohodlnější, ale jsem rád, jak jsme dojeli. Byla to aspoň dobrá motivace dokončit závod co nejrychleji,“ vtipkoval rodák z Chelmsfordu poté, co při intenzivním opírání viditelně otlačil výstelky kolem hlavy.

Na rozdíl od první akce v Bahrajnu se na saúdskoarabské půdě nedočkali finiše všichni jezdci. Stroll vypadl po nezvládnutém průjezdu náročné pasáže, hned na startu postihly technické patálie Pierra Gaslyho, čímž v Alpine znovu odkryli svou nespolehlivost.

„Mám problém s převodovkou,“ hlásil Francouz již během zahřívacího kola. Odstartovat ještě zvládl, ovšem záhy musel svůj vůz odstavit. „Musíme odstoupit,“ sdělil zklamaně mechanikům.

Pětisekundové penalizaci se nevyhnul Pérez, když při tlačenici v boxech riskantním výjezdem málem způsobil nehodu s Fernandem Alonsem. Ani to však ostřílenému veteránovi z Mexika nezabránilo v tom zabrat druhé místo.

Ještě větší harakiri na trati předváděl Kevin Magnussen, za dva různé incidenty obdržel trest v podobě přičtení 20 sekund ke konečnému času. Svou jízdou nicméně přispěl k tomu, že se hladoví pronásledovatelé nedokázali dotáhnout na jeho kolegu z Haasu Nica Hülkenberga. Ten tak urval poslední bodovanou příčku.