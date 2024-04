Verstappen krok od nesmrtelnosti. Veterán zuřil: Co se mu honilo hlavou?

Jak zastavit tohle zvíře? Verstappenova výkonnost je obdivuhodná, organizátoři podniků F1 by si ovšem bezpochyby přáli těsnější dojezdy. Touží fanouškům nabídnout nečekané zážitky, nikoliv předem rozhodnutý boj. A Čína jim k tomu při svém návratu po pětileté odmlce poskytovala ideální šanci.

Do programu proto naroubovali sprint, aby týmovým inženýrům dali k analýze povrchu jediný volný trénink. „Asi chtějí větší drama,“ ulevil si vedoucí muž celkového pořadí.

V upršené kvalifikaci měl obhájce titulu od ideálu daleko a skončil až čtvrtý. Zbytku startovního pole vysvitla naděje. Jenže Verstappen ze své cesty neustoupil. Na místě, kde ještě před dvěma lety stála provizorní covidová nemocnice, se prodral do čela.

„Cítil jsem se parádně. Mé auto jako by jezdilo v kolejích, takže jsem si za volantem mohl dělat, co jsem chtěl,“ těšilo vítěze, který pak neponechal nic náhodě ani v hlavním závodě, jenž ovlivnilo hned dvojnásobné vyjetí doprovodného vozidla safety car.

Mnohem více než Nizozemce poškodil nečekaný prvek nadále se trápícího Daniela Ricciarda. Do pilota stáje RB při prvním restartu narazil Lance Stroll a způsobil Australanovi fatální poškození, pro které musel později odstoupit. Nedokončil ani jeho parťák Júki Cunoda.

Ricciardo navíc při druhém přerušení nepovoleně sebral pozici Nico Hülkenbergovi. Za dva týdny v Miami kvůli tomu přijde na startu o tři pozice oproti kvalifikačnímu výsledku.

Veterána vytočilo hlavně Strollovo jednání. „Je to hrozně frustrující. Incidenty se stávají, ale pokud vyjede safety car… Vařila se ve mně krev, když jsem viděl záběr z jeho kokpitu. Dívá se na zatáčku, a jakmile se otočí zpět, už je ve mně. Nevím, co to dělá, co se mu honilo hlavou,“ nechápal rozzuřený Ricciardo, který předtím v Japonsku nedojel poté, co sám způsobil nehodu tím, že si nepohlídal pravou stranu krátce po startu.

Double Red Bullu se tentokrát nekonal. Postaral se o to skvělý Lando Norris z McLarenu, jemuž při zisku druhého místa nevyšla sázka s inženýrem. „Říkali jsme si, jak daleko dojedeme za vozy Ferrari. Já jsem si myslel, že to bude zhruba 35 sekund, a hodně jsem se mýlil. Jsem za to ale šťastný a vděčný celému týmu. Zasloužili jsme si to,“ komentoval Norris v cíli.