Mamma mia! Leclerc s Ferrari zvítězil v Itálii. McLaren dotahuje Red Bull

Italové slaví, jejich domácí stáj Ferrari senzačně vyhrála nedělní Grand Prix v Monze. Ve chvíli, kdy bývalá fotbalová hvězda Alessandro Del Piero odmávala příjezd Charlese Leclerca do cíle, fanoušci v červených dresech křičeli nadšením. „Mamma Mia! Když jsem tady vyhrál poprvé, bylo to jedinečné, ale teď to je naprosto úžasné,“ radoval se monacký jezdec, jenž za sebou nechal nabušené McLareny.