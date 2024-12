Nevraživost na slavnostní večeři. Hvězdy F1 seděly co nejdále od sebe

Jezdci F1 Max Verstappen a George Russell seděli na společné večeři co nejdále od sebe • X / Behind The Grand Prix

Před nedělní Velkou cenu Abú Zabí se piloti formule 1 sešli u jednoho stolu, aby probrali sezonu, která po víkendu skončí. Mnozí z nich rozdávali úsměvy a rozhodně si měli co říct. Debatovali o závodech, jednotlivých momentech, sporných situacích a u toho do sebe ládovali lahodné pokrmy. Dva jezdci se však při slavnostní večeři na sebe ani nepodívali - Max Verstappen a George Russell. „Večeře 2024! A ano, ti dva, kteří vás napadnou, seděli co nejdále od sebe,“ napsal Lando Norris na svůj instagramový profil.

Měl to být večer, na němž si jedni z nejsledovanějších sportovců planety poklábosí a třeba si i vyříkají křivdy či spory. To se ovšem nestalo u Maxe Verstappena a George Russella, kteří po tvrdé mediální přestřelce na sebe ani nemrkli.

Nevraživost mezi nizozemským a britským pilotem začala při kvalifikaci na Grand Prix Kataru. Hvězda Red Bullu ji sice vyhrála s náskokem 55 tisícin sekundy, o pole position ale přišla kvůli trestu za pomalou jízdu a ohrožení Russella v cool down lap. Verstappen svého soupeře řádně zkritizoval a nevychladl ani později.

„Ještě jsem nezažil, aby se někdo tak aktivně snažil zajistit soupeři trest a ještě kvůli tomu lhal,“ nadával Verstappen.

Russell si to nenechal líbit a kontroval: „Znám Maxe dvanáct let. Celou dobu jsem ho respektoval, ale teď už ne. I když jsme spolu bojovali na trati, nikdy to nebylo osobní. Ale Max to teď osobní udělal. Někdo se jeho šikaně musí postavit, lidi by mu odpustili i vraždu.“

Závodník Mercedesu si dále postěžoval, jak s ním Verstappen jedná. Údajně mu vyhrožoval, že do něj narazí. Dále zmínil chování čtyřnásobného mistra světa směrem k ostatním pilotům. Má být hrubý, agresivní a nepříjemný.

Vztah mezi prvním a šestým jezdcem celkového pořadí je v současné době na bodu mrazu. Jak ukazuje společná fotografie ze čtvrteční večeře, oba kohouti seděli co nejdál od sebe, což neuniklo pozornosti pravděpodobného vicemistra světa Landa Norrise. Na Britův instagramový příspěvek reagoval i David Coulthard, dlouholetá opora McLarenu. „Večeře s vedlejší porcí dramatu,“ vyťukal do klávesnice muž, jenž ve své kariéře vyhrál 13 podniků.

Na dýchánku tváří formule 1 chyběli Fernando Alonso, Lance Stroll a Kevin Magnussen. Nedorazil ani Jack Doohan, který bude od příští sezony závodit za Alpine po boku Pierra Gaslyho.