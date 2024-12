Ferrari stáhlo McLaren, Verstappen znovu vyhrál. Leclerc: Pozitivní víkend

Úvod katarské Grand Prix byl interesantní i ostrý. Vítěz sobotní kvalifikace George Russell hned při startu zaváhal, čehož využili Max Verstappen a Lando Norris. V ten čas došlo také k první kolizi, při níž se Colapinto s Oconem zapletli do střetu s Hülkenbergem. Byť nepříjemnou bouračku zavinil Němec, z účastníků nehody pokračoval jako jediný. Zhruba patnáct kol před cílem ale i on předčasně skončil, stejně jako Sergio Pérez a Lance Stroll.

Klíčový moment bláznivého závodu se udál zhruba v polovině, kdy Alexanderu Albonovi upadlo v ohromné rychlosti zrcátko. Do utrženého kusu z monopostu Williamsu záhy najel Bottas. Na trati tak zůstaly úlomky, které zapříčinily defekty Lewise Hamiltona a Carlose Sainze.

„Upřímně řečeno úplně nevím, jestli jim praskly gumy kvůli kouskům ze zrcátka nebo obrubníkům. Já jen doufal, že mě nepostihne něco podobného. Bohužel takhle to občas chodí. Každopádně si myslím, že i tak to byl pro tým pozitivní víkend,“ těšilo Charlese Leclerca, jemuž k druhému místu pomohla desetisekundová penalizace Norrise. Brit se provinil při vyvěšení žlutých vlajek, kdy nezpomalil dostatečně rychle.

Tato chyba se Norrisovi stala osudnou. Druhý muž celkového pořadí si odpykal trest projetím boxů, po návratu na trať mu patřilo patnácté místo. V úplném závěru se sice před pět soupeřů dostal, z Velké ceny Kataru ale ulovil pouhé dva body. Jeden za desátý flek, druhý za nejrychlejší kolo.

McLarenu se tahanice o Pohár konstruktérů pořádně zkomplikovala. Britská stáj doufala, že by mohlo být hotovo po předposledním závodě, jenže Ferrari bylo proti. Nic na tom nezměnil ani Oscar Piastri, který dojel třetí. „Nejsem si jistý, za co přesně dostal Lando trest, ale evidentně byl dost velký. Bude to vzrušující konec roku. Já jen doufám, že budeme dostatečně silní,“ věřil Piastri.

„Jsem opravdu šťastný, jak jsme tady dopadli. Tato trať se k našemu vozu úplně nehodí. Věděli jsme, že to bude těžký víkend ve srovnání s McLarenem, ale nakonec jsme mu dokázali nějaké body vzít,“ usmíval se Leclerc. Sympatický výkon podal i jeho kolega Sainz, jemuž připadla šestá pozice.

Hlavní pozornost ale znovu směřovala k muži, který si před týdnem zajistil čtvrtý titul mistra světa. Max Verstappen i po návratu do Asie potvrdil, kdo neohroženě vládne současné královně motorsportu. „Jsem hrdý na všechny v týmu, který si toto vítězství tak moc zasloužil," mínil Nizozemec.

Zapíše za týden v Abú Zabí jubilejní desátý triumf v sezoně?

VC Kataru, závod MS F1 v Losailu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:31:05,323, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -6,031, 3. Piastri (Austr./McLaren) -6,819, 4. Russell (Brit./Mercedes) -14,104, 5. Gasly (Fr./Alpine) -16,782, 6. Sainz (Šp./Ferrari) -17,476.

Nejrychlejší kolo: Norris (Brit./McLaren).

Průběžné pořadí MS (po 23 z 24 závodů): 1. Verstappen 429, 2. Norris 349, 3. Leclerc 341, 4. Piastri 291, 5. Sainz 272, 6. Russell 235.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 640, 2. Ferrari 619, 3. Red Bull 581, 4. Mercedes 446, 5. Aston Martin 92, 6. Alpine 59.