Hamilton vyhrál kvalifikaci na sprint F1 v Číně, Verstappen skončil těsně druhý

Britský jezdec Lewis Hamilton z Ferrari vyhrál kvalifikaci na sprint ve Velké ceně Číny formule 1. Sedminásobný mistr světa, který do italského týmu přišel před sezonou z Mercedesu, porazil na trati v Šanghaji o 18 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl Oscar Piastri z McLarenu, jeho týmový kolega Lando Norris skončil šestý.

Čtyřicetiletý Hamilton zaznamenal ve druhém podniku sezony první dílčí úspěch s italskou stájí. Minulý týden skončil v úvodní Velké ceně Austrálie desátý. Vítěz rekordních 105 závodů v F1 potvrdil, že se mu v Číně daří. Se šesti triumfy je zde nejúspěšnějším jezdcem v historii. Hamiltonův týmový kolega Charles Leclerc skončil čtvrtý.

„Jsem trochu v šoku. Nemůžu uvěřit, že jsme získali pole position ve sprintu,“ řekl před televizními kamerami Hamilton. „Poslední závod pro nás byl katastrofa. Věděli jsme, že auto má větší výkon, jen jsme to z něj nedokázali dostat. Tady jsem ale na trati, kterou miluji, a auto zde od prvního kola ožilo. Udělali jsme několik dobrých změn a tým odvedl během přestávky fantastickou práci, aby vůz dobře připravil,“ uvedl Hamilton.

Druhý byl obhájce loňského triumfu Verstappen. Nizozemský jezdec, který letos útočí na pátý mistrovský titul v řadě, napravil slabší výsledek z úvodního tréninku, kde zajel až 16. čas. Nedařilo se naopak jeho týmovému kolegovi Liamu Lawsonovi. Třiadvacetiletý Novozélanďan vypadl už v první části kvalifikace a obsadil poslední dvacátou příčku.

Vítěz úvodní Velké ceny Austrálie a jediného dnešního tréninku v Číně Norris ztratil na Hamiltona 544 tisícin sekundy. Doplatil na chybu při nájezdu do závěrečného měřeného kola. To později vypustil a zajel do boxů.

Sprint se pojede v sobotu od 4:00 SEČ, o čtyři hodiny později přijde na řadu kvalifikace na hlavní závod. Velká cena Číny odstartuje v neděli v 8:00 SEČ.

Trénink a kvalifikace na sprint na VC Číny:

1. Norris (Brit./McLaren) 1:31,504, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,454, 3. Piastri (Austr./McLaren) -0,649, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,691, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,873, 6. Hülkenberg (Něm./Sauber) -1,003.

Kvalifikace na sprint: 1. Hamilton 1:30,849, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,018, 3. Piastri -0,080, 4. Leclerc -0,208, 5. Russell -0,320, 6. Norris -0,544.