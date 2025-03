Do předčasného důchodu jsem šel kvůli nehodě, vypráví Häkkinen. Komu fandí dnes?

Jak často navštěvujete Českou republiku?

„Řekl bych, že tak čtyřikrát do roka. Jedním z důvodů je samozřejmě to, že moje žena je z České republiky a moji rodiče už tady nejsou. Takže naše děti velmi rády jezdí za prarodiči do České republiky a užívají si ten čas. A samozřejmě je důležité, aby děti uměly také česky.Většinu času tu trávíme na venkově, což je pro děti skvělé. Žijeme totiž v Monaku a Monako je hodně rušné místo, a když jedete na venkov, tak děti můžou běhat v přírodě a dělat si, co chtějí a rodiče se nemusí starat o auta a takové věci.“

Nechybí vám někdy závody?

„Ne. Říkám vám, závodění je naprosto skvělé. Je to super zábava. Řídit závodní auto je určitě skvělý pocit, a když máte talent, je to dobrá zábava. Ale jít závodit v tomto věku už by byla docela výzva. Proč? Když naskočím do závodního auta, je těžké v něm jet jen tak na výlet. Chci jet úplně naplno, což může být frustrující, protože je to fyzicky samozřejmě i psychicky velmi náročné. Je to podobné, jako když jste profesionální hráč golfu a najednou dvacet let nehrajete golf a jdete hrát golfový turnaj, víte, že se vám nebude dařit. V žádném případě bych neměl čas trénovat pětkrát týdně nebo tři dny v týdnu. Mám pět dětí, práci, podniky… Není možné, abych mohl tolik trénovat. Někdy někdy jezdím kola ve Velké ceně s McLarenem a jezdím nějaké závody se sportovním autem, na některých závodních okruzích. To mě baví.“

Sledujete všechny závody?

„Jistě. Opravdu mě to baví. Jsem ambasadorem značky McLaren pro celou Formuli 1. Takže mám velký zájem sledovat, co se děje. Jezdím asi tak deset Grand Prix za rok. Takže ano, jsem tam, sleduji volné tréninky, kvalifikace, závod a všechno.“

Jak moc si užíváte setkání s fanoušky?

„Pořád mě to hodně baví. Někteří fanoušci, když vidí někoho, komu hodně fandí a když jim věnujete trochu času ze svého života, tak je to pro ně velká věc a dělá jim to radost. Jsem tady pro ně.“

Formule 1 se nyní dostává možná do mainstreamu. Na Netflixu o ní snad tři nebo čtyři roky běží dokumentární seriál. Co si myslíte o současném trendu formule 1?

„Ano, je to skvělé. Je řada lidí, kteří mají rádi F1, auta, techniku, a tak dále. Snaží se porozumět, jak F1 funguje? Jaké jsou role v týmu? Čím jezdci procházejí během víkendu? A myslím, že tohle je velmi dobrý způsob, jak to divákům ukázat. O čem vlastně formule 1 je? Nejde jen o to, že kluci a holky připravují závodní auta a jezdí po trati. Je to mnohem víc a považuji za důležité to přiblížit veřejnosti. Těší mě proto, že se masivně zvýšila propagace nejen v USA ale i v Evropě.“

Litoval jste někdy, že jste odešel, protože jste možná mohl závodit déle?

„No, měl jsem docela náročnou kariéru. Měl jsem ve své době docela dost incidentů a nehod, bezpečnost nebyla na takové úrovni jako dnes. V polovině kariéry jsem zažil hodně velkou nehodu, což mělo docela velký vliv na rozhodnutí odejít do předčasného důchodu. V té době jsem už byl dvakrát mistrem světa. Takže mě to samozřejmě nutilo přemýšlet, netlačím teď příliš na pilu? Víte, prošel jsem si vážnou nehodou, takže pokud budu mít takovou znovu, možná už nikdy nebudu chodit. Mělo to smysl?“

Máte teď ve formuli 1 nějakého favorita? Kdo je váš oblíbenec?

„Těžko říct, je jich hodně. Je tam spousta skvělých jezdců, talentů, týmů. Řekl bych, že Lando Norris je určitě jezdec, který toho ve své kariéře hodně odjel a nikdy se nevzdal a ohromně se vypracoval. Takže si myslím, že je to určitě jeden z těch silných kandidátů, který má velkou šanci na to, aby letos dosáhl maximálního výsledku. Nicméně sezona formule 1 je velmi, velmi dlouhá. Je těžké to říct, ale myslím si, že Lando bude podle mého názoru jedním z jezdců, kteří mají šanci dosáhnout letos nejlepšího výsledku.“