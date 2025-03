Čtvrtina jezdců ve zdi, deštivou Velkou cenu Austrálie ovládl Norris. Hamilton dojel až desátý

První závod sezony formule 1 nabídl pořádný blázinec. Při deštivé Velké ceně Austrálie se většina pilotů dostala do smyku, šestice z nich navíc vůbec nedojela do cíle. Cenné vítězství ukořistil Lando Norris, jenž v závěru otupil tlak čtyřnásobného šampiona Maxe Verstappena. „Bylo to trochu stresující, ale začít sezonu prvním místem? To je úžasné,“ věděl Norris. Brit Lewis Hamilton při premiéře ve Ferrari uzmul bod, noční můry vstřebávají nováčci.