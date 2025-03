Problémy s brzdami? Největší noční můra, popisoval Norris. I tak slaví McLaren double

Týden po bláznivé a podmáčené Velké ceně Austrálie se ve formuli 1 jela daleko poklidnější Grand Prix. Šestapadesátikolový závod v čínské Šanghaji suverénně ovládl vítěz sobotní kvalifikace Oscar Piastri, jenž oslavil třetí vítězství v kariéře. Lídr celkového pořadí Lando Norris i přes potíže s brzdovým pedálem ustál atak hladového George Russella, McLaren tak zapsal cenný double. „Byl to od začátku do konce neuvěřitelný týden,“ radoval se Piastri.

Úvodní závod sezony přinesl napětí, vzruch i karamboly. S těžkými podmínkami v Melbourne se nejlépe vypořádal Lando Norris, který vedení v seriálu F1 uhájil i v Číně. Po sobotním sprintu, v němž skončil až osmý, si v hlavním závodě podstatně polepšil.

Povedl se mu už začátek, před George Russella se dostal jen pár sekund po startu. „První zatáčka vyšla podle plánu, ale pak mě George dostal do zastávky v boxech. Byl jsem trochu nervózní, avšak poté už naše tempo bylo mnohem lepší,“ lebedil si Norris. Stříbrnou pozici s vypjetím všech sil uhájil, byť se závěrečnými koly kvůli problémům s brzdovým pedálem neskutečně protrápil.

„Když máte problémy s brzdami, je to děsivé. Kdyby selhaly, je to moje největší noční můra. Posledních pár kol jsem ztrácel dvě, tři, čtyři sekundy, takže jsem se bál. Nakonec jsme to přežili až do konce,“ oddechl si Norris. „Byl bych rád, kdybych dostal Oscara víc pod tlak, ale nešlo to. Jsme spokojení, skvělý výsledek.“

Norrisův parťák Piastri měl daleko méně starostí, závod vyhrál s náskokem téměř deseti sekund. Třiadvacetiletý Australan navázal na loňské výhry z Maďarska a Ázerbájdžánu, necelé dva týdny po prodloužení kontraktu v McLarenu se tak favorizované stáji odměnil stylem start – cíl.

„Auto bylo celou dobu docela mega,“ usmál se Piastri. „Trošku jsme byli překvapení, jak se chovaly pneumatiky. Na střední sadě to bylo trochu těžší, ale zároveň mnohem lepší než během soboty. Tvrdá sada byla naopak mnohem lepší, než všichni očekávali,“ těšilo vítěze, jemuž stačila jen jedna zastávka v boxech.

Už ve 4. kole závod skončil pro nejzkušenějšího pilota na startovním roštu Fernanda Alonsa. „Nemůžu brzdit, brzdy mi úplně odešly,“ křičel Španěl do vysílačky. O šestnáct kol později pustil Lewis Hamilton na pokyn inženýrů Ferrari Charlese Leclerca před sebe.

Italskému týmu následně vůbec nevyšel tah s druhou zastávkou v boxech. Hamilton se na čerstvějších pneumatikách k Maxi Verstappenovi nedotáhl, Nizozemec navíc tři kola před koncem zamával i Leclercovi a cílovou rovinkou projel čtvrtý.

V ukázkovém souboji si Monačana nejprve z vnější strany nachystal, aby ho v další zatáčce předjel. Leclerc mimo jiné doplatil na problémy s poškozeným předním křídlem. Solidně rozjetý závod tak vozy Ferrari dokončily na pátém a šestém místě.

Víc důvodu k radosti měl Brit Russell, který znovu po týdnu vyskočil na pódium. „Je to skvělý výsledek. Auto bylo opravdu výborné, byl to pravděpodobně jeden z mých nejlepších víkendů ve formuli 1, pokud jde o celkový výkon,“ těšilo jedničku Mercedesu.

Pro body si v Číně dojeli i Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alexander Albon a Oliver Bearman. Jedinou stájí, která v úvodních dvou Grand Prix ještě nebodovala, je Alpine.

Výsledky Velké ceny Číny formule 1

Velká cena Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji:

1. Piastri (Austr./McLaren) 1:30:55,026, 2. Norris (Brit./McLaren) -9,748, 3. Russell (Brit./Mercedes) -11,097, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -16,656, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,211, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,381.

Nejrychlejší kolo: Hamilton.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 24 závodů): 1. Norris 44, 2. Verstappen 36, 3. Russell 35, 4. Piastri 34, 5. Antonelli (It./Mercedes) a Leclerc po 18.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 78 b., 2. Mercedes 53, 3. Red Bull 36, 4. Ferrari 35, 5. Williams 12, 6. Aston Martin 8.