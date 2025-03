První pole position v kariéře. Piastri vyhrál kvalifikaci v Číně, Hamilton za Ferrari opanoval sprint

Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál sprint ve Velké ceně Číny formule 1 a získal první úspěch po přestupu do Ferrari. Sedminásobný mistr světa, který do italského týmu přišel před sezonou z Mercedesu, porazil na trati v Šanghaji o necelých sedm vteřin Australana Oscara Piastriho z McLarenu. Ten později triumfoval v kvalifikaci na hlavní závod a vybojoval první pole position v kariéře.

Čtyřicetiletý Hamilton zvítězil ve sprintu po startu z pole position. Zkrácený závod měl od začátku pod kontrolou a potvrdil, že se mu v Číně daří. Se šesti triumfy z hlavních závodů je zde nejúspěšnějším pilotem v historii.

„Hned jak jsme sem přijeli, inženýři a mechanici odvedli skvělou práci při ladění vozu. Cítil jsem se v něm dnes skvěle. Bylo těžké se starat o pneumatiky, ale problémy jsme měli všichni,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Hamilton.

Vítěz rekordních 105 závodů v F1 napravil neúspěšný vstup do sezony, kdy skončil v úvodním závodě v Austrálii i kvůli chybám v týmové komunikaci desátý. Jeho týmový kolega Charles Leclerc dnes dojel pátý.

„Když jsem se probudil, cítil jsem se skvěle. V prvním závodě to bylo náročné. Myslím, že si hodně lidi neuvědomuje, co musíte překonat, když jste v novém týmu. Musíte se aklimatizovat a doladit komunikaci. Lidé, které jsem slyšel nadávat, to evidentně nechápali. Možná si tím nikdy neprošli, nebo s tím neměli zkušenosti,“ uvedl Hamilton.

Piastriho premiérová pole position

Druhý Piastri si oproti startu polepšil o jednu příčku. V patnáctém kole se dostal před Verstappena a pozici udržel až do konce. Pohoršil si naopak Piastriho týmový kolega Brit Landon Norris. Vítěz úvodní Velké ceny Austrálie se po startu z šesté příčky propadl a dojel osmý. Přesto se udržel v čele průběžného pořadí. Na kontě má 26 bodů, o dva více než Verstappen.

Třiadvacetiletý Piastri navázal na výkon ze sprintu i v kvalifikaci na hlavní závod. Vyhrál ji o 82 tisícin sekundy před Georgem Russellem z Mercedesu, třetí byl Norris. Piastri, který skončil v úvodním podniku v Austrálii až devátý, získal první kvalifikační triumf v kariéře. „To byla vlásenka mého života,“ uvedl ve vysílačce Piastri k podařenému manévru na trati.

Nedělní závod začne v 8.00 SEČ.