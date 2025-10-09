Pokerová hra s Russellem. Proč zatím jednání o smlouvě drhnou? Řeší se i dny pro sponzory
V minulých šesti závodech se pokaždé vměstnal do elitní pětky. Na konci září dojel v Ázerbájdžánu druhý, o dva týdny později v Singapuru dokonce vyhrál. I přesto ale britský pilot George Russell stále zůstává bez smlouvy pro příští sezonu. „Dobré věci prostě chvíli trvají. Bavíme se jen o detailech, nikoliv o velkých tématech,“ uklidňuje šéf Mercedesu Toto Wolff. V čem přesně jednání drhnou?
Před nedělní Grand Prix Singapuru, kde George Russell oslavil páté kariérní vítězství, prohlásil bývalý šampion formule 1 Jenson Button: „Doufejme, že Russell brzy dostane novou smlouvu, protože si nemyslím, že by letos někdo odváděl lepší práci.“
Taková pochvala potěší. Obzvlášť v době, kdy si McLaren s velkým předstihem zajistil Pohár konstruktérů a Oscar Piastri tvrdě zápolí s Landem Norrisem o titul. Naopak Russell je už pravděpodobně ze hry. V celkovém pořadí mu patří čtvrté místo a na prvního Piastriho teď ztrácí propastných 99 bodů.
I tak má sedmadvacetiletý Brit našlápnuto ke své nejlepší kariérní sezoně. Čtvrtý skončil už v roce 2022, kdy zapsal 275 bodů. Nyní jich má o 38 méně. „Letos je impozantní, neviděl jsem u něj žádné chyby. Byly ale víkendy, kdy on sám říkal: ‚Mohl jsem udělat víc a nebyl jsem dobrý závodník.‘ To se ale stává každému,“ vyzdvihuje svého svěřence Toto Wolff.
Proto je překvapivé, že ani v říjnu s ním budoucnost nevyřešil. Přitom další Russellův podpis s Mercedesem se bere jako samozřejmost. Místo v Red Bullu, na které pravděpodobně usedne talentovaný Isack Hadjar, už není tak lákavé jako před lety. Další volné pozice pak mají jen v Racing Bulls a Alpine, což jsou stáje, které se věhlasem i financemi nemůžou Mercedesu rovnat.
Nejde o to, jestli Russell podepíše. Otázkou je jen za kolik a za jakých podmínek. Podle webu F1-Insider měl britský pilot odmítnout z Mercedesu už víc nabídek. A to hned ze tří důvodů. Pokerová hra se naplno rozbíhá.
Nabídnutý kompromis i žádost 50 dnů
První bodem sváru je délka smlouvy. Zatímco jezdec by rád podepsal dlouhodobý kontrakt, Mercedes pořád ještě může snít o Maxi Verstappenovi, jenž nejdříve za rok bude řešit svou budoucnost znovu. Dále pak Russell požaduje roční odměnu okolo 20 milionů dolarů, stejnou gáži má mimochodem i Lando Norris v McLarenu.
Údajně měl ale Mercedesu nabídnout kompromis. Vystačil by si i s roční smlouvou v případě, že by v ní bylo zahrnuto automatické prodloužení, pokud předstihne v celkovém pořadí sezony 2026 týmového parťáka Kimiho Antonelliho.
Třetím zádrhelem jsou marketingové záležitosti. Mercedes po jezdci požaduje 50 dnů, které by věnoval sponzorským aktivitám. Když k nim ale připočtete 24 závodních víkendů, je to skutečně pořádná nálož.
„Tohle je u každé nové smlouvy ta nejdůležitější věc. Příští rok mi bude 28 let a v týmu jsem už dlouho. Je tu ale spousta faktorů, které chci mít správně. Závodní víkendy jsou jen špička ledovce. Na silnici, se sponzory, v simulátoru a s týmem trávíme tolik času,“ vysvětluje Russell. „Dnes mají týmy tolik sponzorů, kteří platí obrovské peníze, že jediný způsob, jak jim to můžete vrátit, je čas jezdce,“ komentuje bývalý pilot Mercedesu Nico Rosberg.
I přes hromadu otázek se ale všeobecně předpokládá, že Russell se s Mercedesem dohodne. Jiná možnost není. Ani pro pilota, ani pro stáj. Wolff ví, že lepšího jezdce nenajde.
Ačkoliv je třiapadesátiletý boss považován za jednoho z nejtvrdších vyjednávačů ve formuli 1, v pokerové hře s Russellem bude muset alespoň z části ustoupit.