Turek o historické smlouvě i kolizi pilotů: Tým je nechá závodit do konce
Vnesl do hry svou osobní historii ve Formuli 1 a seriál rozpálený i díky úspěchu ikonického dokumentu Touha po vítězství (Drive to Survive) propojil s českým byznysem. Pavel Turek stojí jako šéf globálních partnerství loterijního giganta Allwyn za přelomným spojením se značkou Formule 1 i s týmem McLaren. Na konferenci Sport Alive přijel přímo z oslav titulu v Poháru konstruktérů v Singapuru, kde se řešila i kolize Landa Norrise s Oscarem Piastrim. „Myslím, že je tým nechá závodit do samotného konce,“ říká Turek.
V přítmí sálu pražského O2 Universum zářila vítězná oranžová z monopostu mclarenu. Pavel Turek přivezl ze Singapuru do Prahy i Norrisovu přilbu s podpisem a ve své očekávané prezentaci vysvětlil zákulisí zřejmě největšího partnerství českého byznysu s globálním sportem. Trvalo rok, než si firma z impéria KKCG Karla Komárka vybrala z největších značek na trhu. Sítem neprošly fotbalová Liga mistrů či Mezinárodní olympijský výbor. Turek společnost propojil se světem F1 a stájí McLaren, pro kterou pracoval už v devadesátkách, kdy její tváří byli David Coulthard a Mika Häkkinen. I prostřednictvím chytrých reklam, například na zrcátkách závodních monopostů, teď Allwyn buduje značku mateřské společnosti, která v lednu definitivě nahradí tradiční Sazku.
Při Velké ceně Singapuru celý svět sledoval kolizi stájových kolegů Norrise a Piastriho, kteří pro McLaren, ale i mezi sebou, bojují o titul mistra světa. Děsíte se v takových chvílích, nebo cítíte, že je přirozené drama dobré pro věc?
„Pokud se jedná o vítěze Poháru jezdců a je tam dva nebo víc vyrovnaných pilotů, kteří mají všichni ambice, v určitém okamžiku přijde na lámání chleba. To znamená nepředvídatelná situace. Pokud jsou dva z jedinců v rámci jednoho týmu, máte možnost je na to připravit, ale nikdy to nefunguje dopředu. Samotné momenty, které nastanou, samozřejmě nejdou podle scénáře, i když jste těch scénářů probral mnoho. Pro nás jako pro Allwyn je důležité, že tam je dramatičnost, že to je autentické, že to není předem domluvené, rozhodnuté, že mají oba piloti stejnou šanci se toho opravdu chopit a jít si za vítězstvím.“
Tým určil své Papaya rules, pravidla, která mají zamezit, aby si piloti navzájem škodili. Nechá své jezdce soupeřit?
„Myslím si, že tam je ještě komponenta Verstappena. Ve chvíli, kdy se jim Verstappen dál přiblíží, bude otázka, jestli nebude lepší se soustředit na jednoho jezdce, který by sbíral plné body z těch dvou pozic. Myslím si, že tým to neudělá, že je nechá závodit do samotného konce, podobně jako to McLaren udělal v roce 2007, kdy závodil Hamilton s Alonsem. Šli do posledního závodu a titul mistra světa získal Kimi Räikkönen z Ferrari (oba jezdci McLarenu tehdy skončili za Räikkönenem o pouhý bod – pozn. red.). Myslím, že i za toho rizika je tým nechá závodit. Myslím, že pro nás, pro Allwyn, je to správné rozhodnutí.“
Souhlasíte, že vaše firma vstoupila do světa F1 v době největšího rozmachu jejích dějin?
„V prezentaci jsem ukazoval transformaci sportu z něčeho, co bylo čistý motoristický sport pro bílé muže středního věku. Teď máme za posledních dvanáct měsíců přírůstek mladých fanoušků, žen. Expanduje to do USA, už to není o devadesáti minutách dívání se v neděli odpoledne u televize. Způsob, jakým lidem Formuli 1 konzumují nejenom přes sociálně digitální média, ale i skrze seriál Drive to Survive na Netflixu, je naprosto fenomenální.“
Pro F1 rozhodla globálnost
Jak jste se rozhodovali, s kterou značkou se spojit?
„Dívali jsme se do našich trhů. V jednotlivých zemích jsou loterijní společnosti etablované třicet, čtyřicet, padesát let. Ve všech zemích podporují olympijský sport a národní olympijské výbory. Byla to jedna z možných cest, ale chtěli jsme rozšířit hledání.
Jak jste postupovali?
„Vytvořili jsme tým odborníků. Samotný proces trval asi dvanáct měsíců. Dívali jsme se na restrikce, ne vždy je určitá pozice pro sponzora dostupná. Dívali jsme se na průnik hodnot, návratnost i na jednoduchost aktivace sponzoringů a dlouhodobost. Vedle olympijského sportu bylo nabíledni, že nejsledovanějšími sporty v rámci našich jurisdikcí jsou fotbal, motorsport a tenis.“
Jak jste vybírali?
„Než jsme se dostali k F1, jednali jsme s jednotlivými vlastníky práv - s UEFA Champions League pro fotbal, s MOV, WTA, ATP a pak i s Liberty Media, která vlastní Formuli 1. Byla to dlouhá jednání, účastnili jsme se i mnoha eventů. Byli jsme se podívat i na olympijských hrách v Paříži. Fotbal diskvalifikovalo, že je to prostředí, kde byla saturace sázkovými kancelářemi. U olympijských her jsme viděli, že jsou globální. Paříž byla Wow! Ale viděli jsme, že se olympijské hry konají jednou za čtyři roky, branding a viditelnost jsou omezené. U tenisu bylo plusem emocionální propojení, ale dosah je pořád lokální, regionální. U některých turnajů jako je Wimbledon je složitý branding.“
Co tedy rozhodlo pro F1?
„Byla to globálnost. Kdybyste šli před patnácti lety s Michaelem Schumacherem po New Yorku, nikdo by ho nepoznal. Změna, kterou sport za poslední roky udělal, je naprosto nevídaná. Pro nás je důležitá globálnost, zásah a hlavně frekvence. Opakování se týden co týden. Fanoušci chtějí vědět, jak se sportovní příběh bude dál vyvíjet. Mají to před očima od února, března do prosince.“
Kromě smlouvy se seriálem jste uzavřeli smlouvu i s jedním z týmů. Proč jste zvolili McLaren?
„Oslovili jsme čtyři týmy – Aston Martin, Red Bull Racing, Williams a McLaren. Byly to měsíce vyjednávání. Jednali jsme s lidmi jako Zak Brown, Lawrence Stroll, Christian Horner. Udělali jsme si obrovskou excelovskou tabulku, Matrix, měla asi sto parametrů. Značka toho týmu, historie, fanouškovská základna. Dívali jsme se na možnosti aktivace i na anticipaci sportovního úspěchu. Vítěz bere všechno. Viděli jsme, že v roce 26 budou velké změny pravidel. Chtěli jsme být spojení s týmem, který bude dominovat i v dalších letech.“
Co nakonec rozhodlo?
„Zúžili jsme to na Red Bull Racing a McLaren. Dívali jsme se i na to, který z týmů má minimální negativní konotace. Po mnoha měsících přišlo kvalifikované rozhodnutí. Věděli jsme, že vybereme McLaren. Kvůli bezpečnosti jezdců jsme zvolili velmi chytrý branding na autě – HANS (ochrana hlavy a krku – pozn. red.), bezpečnostní pásy, zrcátka. Není tak vidět, ale víme, že to má ohromný impact v rámci televize.“
Hrála roli osobnost jezdců?
„Oni mají spoustu pozitivního sentimentu a minimum negativního. Polarizují daleko méně než někteří jinačí jezdci. Jsou naprosto vyzrálí, strašně profesionální, i přes jejich mladý věk. Flexibilně dokáží vyprávět, mají pochopení pro komerční partnery. Jsou přirození, krásně se s nimi pracuje. Pro nás je to jako výhra v loterii.“
Oslavili jste triumf v Poháru konstruktérů a Piastri i Norris bojují o titul mezi jezdci. Zřejmě jste to trefili, že?
„Určitě jsme rádi. Nebyl to náhodný výběr, byly to měsíce analýz, debat, diskuzí, jednání daleko širšího týmu na nejvyšší úrovni. Jsou kvalifikovaná data a na závěr přijde špetka intuice. Jsem rád, že jsme se rozhodli pro McLaren. Hlavně budeme doufat, že to takhle bude pokračovat, protože změna pravidel v roce 2026 startovním polem zamíchá.“