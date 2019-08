Moto GP Brno 2019: Hvězdy očima fotografa: Rossi jako slušňák i nejlepší Čech v historii | iSport.cz

Český fotograf Marek Paulíček má k hvězdám MotoGP blízko, jako málokdo jiný • FOTO: Koláž iSport.cz Mají dar strhnout miliony fanoušků. A on k nim už řadu let proniká tak blízko jako málokdo. Vidí jejich emoce, zlost, radost – skrz objektiv svého fotoaparátu. „Ať už jde navíc o kohokoliv, všichni jsou to borci,“ míní Marek Paulíček, jenž už 25 let fotí bitvy motocyklového MS po celém světě. Projděte si trochu jiný pohled na Valentina Rossiho a spol. – motocyklové gladiátory současnosti.

Valentino Rossi Startovní číslo: 46

6. místo

Valentino Rossi Startovní číslo: 46
6. místo
85 bodů Slušně vychovaný fenomén „Valentino má buď strašně moc příznivců, nebo strašně moc odpůrců. A za sebe nechápu ty lidi, již ho nenávidí. Připadá mi to takové české, že se úspěch neodpouští – těm lidem, kteří mu nadávají do žlutek a že je bukvice bych přál mít tolik bab, kolik měl on. Vale je zkrátka fenomén a na to, jaká je to superhvězda, tak už i jeho bývalý šéfmechanik Jeremy Burgess říkal, že je to slušně vychovaný člověk a není to žádný namistrovaný machýrek. Je na něm znát stopa jeho matky Stefanie, která je též maminkou Luky Mariniho a i na něm je vidět, že se chová normálně. Stejně tak je schopný i mě, jako staršího, pozdravit první. Za sebe však vím, že Vale nemá moc rád humbuk kolem své postavy – takové to, když člověk přilítne a hned: Jééé, to je Rossi! Když se ale k němu chováte normálně, bere to v klidu. Ví, že k MotoGP patří show a umí ji udělat, to však neznamená, že nemá rád i svůj klid. Odpozorovali jsme též, že je noční pták. Třeba dvacet let zpátky na Nürburburgringu, kdy jel ještě kubaturu do 250 ccm, přijel za tmy na skútru, sedl si a celou hodinu koukal na hvězdy. I tohle může být styl jeho relaxace. Nebo jiná historka: Sedíme takhle v Mugellu na parkovišti, dáváme si chleba se salámem a najednou k nám přiběhne pes, začne to očuchávat, tak mu kousek hodíme a on najednou na druhém konci vodítka Vale, který se směje a zdraví nás. Je prostě sám sebou."

Andrea Dovizioso Startovní číslo: 04

2. místo

Andrea Dovizioso Startovní číslo: 04
2. místo
127 bodů Žádný talent, ale rváč „Andreu mám rád, ostatně jako všechny. Na něm se mi líbí, že je to jednak skromný kluk a hlavně výborný jezdec, který si všechno tvrdě vybojoval. Jeho fotím obzvlášť rád, protože se mi líbí jeho dravý styl na Ducati. Má též i nejkrásnější babu v depu, přebral ji Antonymu Westovi, nebo snad ona přeběhla k němu… to nevím. Na druhou stranu nedokážu říct, jestli je introvert nebo extrovert. Za sebe tvrdím, že všichni závodníci jsou sobci – všichni jedou na sebe, jsou hrozní egoisti, ale o tom ten sport je. Dovi navíc nebyl kdovíjaký talent od přírody, je to borec, který si vše sám vyjel. Dřív byl trojka v tovární Hondě a až postupem času se prorval k Ducati. Ta mu však sedí, stylem mi totiž připomíná Lorise Capirossiho, kterému též tahle mašina seděla. A to na takovéto úrovni dovede Ducati ukočírovat málokdo."

Marc Márquez Startovní číslo: 93

1. místo

Marc Márquez Startovní číslo: 93
1. místo
185 bodů Šampion, ale na trati v transu „V současné době absolutně nejlepší pilot, který v MS je – to je bez debat. Jeho též fotím velmi rád, má dravý styl a hodně do toho jde, takové snímky jsou mé oblíbené. Někdy ovšem nevím, co si o něm myslet. Je rozporuplný a občas se chová na trati zvláštně. Nemyslím si však, co říká Vale, že ty věci dělá schválně. Můj názor je, že on se na motorce dostává do takového transu, že ani neví, že to tak udělá. A že to třeba ani nechce, a kdyby se na to podíval zpětně, tak ho to třeba mrzí. Výjimkou je však to, co udělal Rossimu v Malajsii 2015 (tak dlouho na něj dorážel, až Italovi bouchly nervy a po Márquezovi se ohnal a srazil ho. Za to dostal trest, jenž mu znemožnil bojovat dál o titul). Tím si strašně uškodil a pak to jen podtrhl, jak se vozil v posledním závodě ve Valencii za Lorenzem jako trapák (to totiž Lorenzovi stačilo k titulu). On, který do každého jde, to najednou nezkusil - takhle připravili Valeho o desátý titul. To se tehdy klukům fakt nepovedlo. Nějakou historku s ním také mám, ale ta je nepublikovatelná."

Jorge Lorenzo Startovní číslo: 99

16. místo

19 bodů - GP Brna se kvůli zranění neúčastní Bručoun je jen jeho póza „Superstar. Spousta lidí má Lorenza za bručouna, nemá ho ráda a myslí si jak je namistrovaný a tak, já mám ale Jorgeho rád pro jednu věc. Že tohle je vše jen navenek a kdo ho zná, ví, že je to férový kluk, který vždy jednal rovně, neházel na nikoho žádnou skrčku a byť má v aktuální sezoně smůlu, je i hodně dobrý a rychlý. Mě si nejvíc získal tím, když tenkrát po pádu ochrnul Lukáš Šembera, tak jsme mezi jezdci organizovali zdravice, naši to vzali všichni, ale z těch světových jmen se jen Jorge zachoval jako frajer a tehdy v Estorilu, kdy jel ve speciální bílé kombinéze jako kosmonaut, si vzal tu Lukášovu samolepku, nalepil si ji na zadní část motocyklu a celý víkend ji vozil na jeho podporu. Bylo to od něj super gesto a od té doby si ho velmi vážím.“

Maverick Viňales Startovní číslo: 12

5. místo

Maverick Viňales Startovní číslo: 12
5. místo
85 bodů Budoucí mistr světa „Pamatuji si, že když před šesti lety jel ještě Moto3 s Alexem Rinsem a Luisem Salomem o titul, tak jemu jsem fandil asi nejméně. A mrzelo mě, že vyhrál zrovna on. S odstupem času ale musím uznat, že Maverick Viňales je fakt borec a s jeho příchodem do MotoGP jsem získal názor, že když bude mít dobrou motorku, tak je rozhodně schopný porazit Marka Márqueze. Je to výborný jezdec a budoucí mistr světa. To samé se týká i Rinse, Morbidelliho nebo Quartarara… ti až se otrkají, tak to s ním Marc nebude mít jednoduché. Škoda o to víc Luise Saloma, který před třemi lety po pádu zemřel, protože tam mohl být také. Abych se ale vrátil k Viňalesovi, tak jsem s ním jednou seděl v letadle a udělal na mě dojem, jak měl nabušené a vytrénované ruce. Zprvu jsem si myslel, že je to jen nějaký suchárek, ale když jsem ho viděl zblízka, tak jsem jen žasl, jaký tlapy ten kluk má."

Cal Crutchlow Startovní číslo: 35

9. místo

67 bodů Angličan se svým humorem „To je typický Anglán, který si své renomé vydobyl ze Superbiků nebo Supersportů. Vlastně z toho období drží na Masarykově okruhu dodnes rekord na Yamaze YZF-R6 s časem 2:02,708, což nikdo nikdy nezajel. Měli jsme spolu jednou takovou vtipnou příhodu, kdy jsem ho potkal na trati v Portimau a on, jak má ten anglický humor, se mě hned ptal: Zdar, jdeš z vrchu? A když jsem mu řekl, že ano, tak se ptal, jestli je tam teplo, nebo kosa? Tak jsem mu řekl, že je to stejný jako tady, tak se na to hned smál… prostě ten anglický humor. Nicméně on je z těch Anglánů ve startovním poli nejlepší. Myslím, že je i škoda, že tovární Hondu letos získal Jorge Lorenzo, protože on se s tím blbě sžívá – měl radši zůstat na Ducati, Hondu měl dostat Cal a asi to mohlo vypadat jinak.“

Danilo Petrucci Startovní číslo: 9

3. místo

121 bodů Zakřiknutý pořízek „Výborný kluk, který se dostal do mistrovství světa z litrových SuperStocků, vyhrál evropský šampionát, takže šel úplně jinou cestou než ostatní kluci. Je to pořízek, jako traktorista, ale Ducati mu velmi sedí a možná tím, že absolvoval tu jinou cestu, není takový suverénní jako ostatní. Spíše je zakřiknutější, trochu o sobě pochyboval a byl strašně šťastný, že se mu letos podařilo vítězství v Mugellu, protože si prý sám dokázal, že sem patří. Do té doby o sobě neustále pochyboval a říkal, že jestli se mu letos nepovede vyhrát, tak skončí. Za jeho skromný přístup ho mám rád.“