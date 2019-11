Vyhazov? Je to podraz. Beru to jako konec kariéry, říká Abraham | iSport.cz

Stal se prvním Čechem v historii, který se dostal do MotoGP. A čekalo se, že tam minimálně ještě jednu sezonu bude světovou elitu prohánět. Jenže i přes platný kontrakt s týmem Reale Avintia dostal Karel Abraham v minulých dnech vyhazov, po jiné štaci se už nemá kde ohlédnout a… „Beru to jako konec kariéry,“ přiznal 29letý jezdec. V motocyklovém MS působil od roku 2005.

Ještě před osmi dny vybojoval v posledním závodě letošní MotoGP dva body. Plácal si s týmovými šéfy, věřil v další sezonu s nimi – koneckonců měl s nimi podepsaný kontrakt. Jenže v pátek večer dostal Karel Abraham náhle od notáře týmu Avintia mail ve španělštině a v něm výpověď. „Nechápu to. Je to podraz,“ zlobil se český závodník.

Jak moc vás toto jednání překvapilo?

„Hodně mě to zaskočilo. Ještě pár dní zpět jsem se navíc bavil na testech s týmovým manažerem, a ten mi tvrdil: Hele Karle, buď v pohodě, máme kontrakt, se vším počítáme, žádný problém. To mi říkali ještě ve středu. A potom najednou přestali komunikovat a v pátek přišla ve španělštině výpověď. Ani ne od jejich týmu, ale od notáře.“

Nic dalšího vám k tomu neřekli?

„Z týmu se neozvali ani neodepisovali. Až teprve, když jsem jim psal, že potřebuju vědět, co a jak, protože mám jet do Jerezu. Tak mi manažer napsal: Ano, je to výpověď. Do Jerezu nejezdi a nebudu s tebou už dál komunikovat. Je to zajímavé, řekněme.“

Tušíte, proč se tak najednou začali chovat? Mluví se třeba o tom, že by vás měl nahradit na pozici jezdce Francouz Johann Zarco, který se stal náhle volný?

„Můžeme se jen domnívat proč a já počítám s tím, že je to tímto způsobené, ale nemám o tom žádné informace. Oni zatím Zarca nepotvrdili a nevíme, jaké má podmínky. Ducati mi řekla, že mu určitě lepší podmínky, co se týče motorky nebo financí, nedá. A Dorna zase uvedla, že na něj nepřispěje žádné speciální peníze. Nevím, to jsou věci, které jsem neřešil a ani nebudu.“

Budete nicméně tuto výpověď řešit právní cestou?

„Rozhodně to chování Avintie není standardní a budeme to řešit. Jak ale, to se musíme ještě domluvit. Pochybuji, že se s námi bude chtít Avintia nějakým způsobem bavit, spíš od toho dají ruce pryč a řeknou, ať si to jdeme dělat, jak chceme a nebude je to zajímat.“

Co tedy dál? Dá se něco dělat, když to přišlo teď, kdy už jsou všechna místa v MS zabraná?

„Nedá, protože to, co Avintia provedla a udělala to mimochodem i mému šéfmechanikovi, který také nic netušil a vyhodila ho před koncem sezony, s tím už nejde nic dělat – všechna místa jsou už rozebraná. Jasně, vždy se může něco přihodit, ale to jsou špatné věci, které nikomu nepřeju. Po pravdě se ani po ničem nedívám. Je to sice čerstvé, ale s nikým jsem se nebavil a jiné místo si už, co se týče závodění, nehledám.“

Takže jste pomalu smířený s tím, že to letos byla poslední sezona v kariéře?

„Ano, jsem. A je škoda, že ten konec přišel takhle.“

Ani vás ještě neláká odskočit si k superbikům jako třeba před třemi lety?

„Ne. Nic, co má něco společného s motorkami, v tuto chvíli rozjednané nemám. Samozřejmě může něco přijít, ale já nic neřeším a neplánuju řešit.“

Co tedy do budoucna plánujete mimo závodění?

„Ještě nevím. Řekli mi to teprve v pátek večer, takže nemám momentálně v hlavě vůbec nic. Musím se z toho nějak vzpamatovat, rozmyslet si, co dál a na něco se pak zaměřit.“

A pokud se tedy ohlédnete, jaká vzpomínka na léta v MS ve vás zůstane navždy?

„Toho je spousta. První rok v MotoGP, nebo když jsem se vrátil pak v roce 2017 s Asparem. A pochopitelně dobré výsledky v Moto2. Vítězství v GP Valencie nebo i první pódium pár týdnů před tím v Japonsku – všechno to byly krásné pocity.“