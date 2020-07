Márquezův šílený den! Neuvěřitelnou stíhačku utnul pád. Zlomil si ruku | iSport.cz

Na spočtení mistrovských titulů z královské kubatury mu už nestačí jedna ruka, napříč všemi kategoriemi seriálu MotoGP vyhrál 82 závodů. Ale tohle mohla být jízda, která by trumfla leckterá prvenství, byť by šťastný konec znamenal pravděpodobně „jen“ druhé místo. Nakonec Márquez nezamířil na pódium, ale sanitkou do zdravotního střediska.

Premiérový triumf mezi vybranou smetánkou si připsal jedenadvacetiletý Francouz Fabio Quartararo. Stal se prvním závodníkem své země od roku 1999 – a Régise Laconiho – s vizitkou dosáhnutého vítězství ve třídě MotoGP. Ale když skončí v ošklivých kotrmelcích jedna z největších osobností motosportu, směřují zraky mimo pódiová umístění.

„Je to můj nejkrásnější den v životě,“ rozplýval se Quartararo. Márquez nemusel krátce po závodu říkat nic, ale svůj den by dozajista zařadil na opačný konec škály.

Závod mu skončil ve třetí zatáčce pouhé čtyři kola před koncem. Sice dost daleko za vedoucím Quartararem, ale kousíček za druhým Maverickem Viňalesem přišel při rychlosti 150 kilometrů za hodinu „highsider“, na který byl rodák z Cervery krátký. Následovalo vymrštění do vzduchu, tvrdý dopad a pak zřejmě to nejhorší a fatální – nemilosrdný kopanec od pneumatiky vlastní motorky. Když se kamera zahleděla do Márquezovy tváře, bylo jasné, že je zle.

@marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸

„Někdy věci nevychází podle představ. Ale nejdůležitější je se zvednout a opět se dát do pohybu,“ napsal sedmadvacetiletý Márquez s odstupem na svůj twitterový účet. „Slibuji vám, že budu zpět jak jen to půjde, ke všemu silnější,“ zakončil vzkaz fanouškům.

Bolest byla doslovná a intenzivní, muž s číslem 93 si totiž odnesl zlomeninu pravé paže. A užírat ho musel rovněž pocit toho, jaký závod mu předčasně skončil. V moři jeho prvních míst se přehled ztrácí snadno. Ale velká cena, kdy se v její pětině nacházel po chybě pomalu na chvostu pole, a za šachovnicové vlajky by projel cílem na pódiovém umístění, to by bylo opravdu něco. Těžko zapomenutelný závod…

V sobotní kvalifikaci si zajistil třetí místo na startovním roštu. Poměrně bleskově byl ale tam, kde je k vidění v posledních letech.

Přední pozici však vyklidil ve čtvrté zatáčce pátého kola. O Márquezovi je všeobecně známo, že rád riskuje a dovolí si věci, které jeho kolegové ne. Tentokrát se mu to nevyplatilo, byť opět tak trochu popřel fyzikální zákony. Při úhlu náklonu přes 65 stupňů ztratil stabilitu. V krkolomné poloze takřka magicky udržel motocykl na dvou kolech, ačkoliv zcela logicky zamířil mimo asfalt.

Už kačírkem prolétl zázračně rychle. Pak obratně kosil jednoho soupeře za druhým. Oranžová tovární honda v rukou šestinásobného mistra světa je obvykle těžko zkrotitelnou kombinací, ale jestli někdy působil Márquez a jeho stroj skutečně nepolapitelně, bylo to během nedělního odpoledne.

Stíhací show si viditelně a pořádně užívali mechanici Márqueze v čele se šéfem Santim Hernándezem. A také přímo na trati Alex Márquez, Marcův bratr a týmový parťák z Repsol Honda, který jel svůj vůbec první závod v MotoGP.

„Opět ukázal, proč je šampionem. Byl to z jeho strany neuvěřitelný závod,“ velebil svého staršího sourozence Alex. Právě před něj se Márquez po výletu mimo trať zařadil. „A během tří kol úplně zmizel. To jsem si říkal: ‚Wow, dneska zase předvede pořádnou show.'“

Ze sedmnácté příčky se Španěl vyšplhal až na třetí pozici. Už dýchal na záda krajana Viňalese, který by byl pravděpodobně brzy pokořen. „Ačkoliv jsem tušil, že se Marc dostane vysoko, neočekával bych, že v okamžiku nehody byl už třetí. Tipnul bych si zhruba tak sedmé osmé místo,“ pokračoval Alex, který loni ovládl kategorii Moto2.

„S daty, které Marc v neděli zaznamenal, byste zničili každého jezdce,“ zakončil chválu směrem ke zraněnému bratrovi.

Otázkou je, kdy Marc Márquez bude moct ostatní motocyklové rytíře opět prohánět. V úterý na něj čeká operace v Barceloně. Už o víkendu se přitom v Jerezu jede další závod. Velkou cenu Španělska vystřídá andaluská Grand Prix.

Zázrak v podobě návratu na rozpálený okruh na jihu Pyrenejského poloostrova je téměř jistě vyloučený. Comeback podle lékařského týmu MotoGP přijde druhý srpnový víkend v Brně, nebo ještě později na Red Bull Ringu v Rakousku.