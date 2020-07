Fabio Quartararo: kdo je nová hvězda MotoGP. Nechce být Márquez č. 2 | iSport.cz

Říká se mu El Diablo. Je pekelně rychlý a už teď pokouší miliony diváků po světě: Fanděte mi. „Je to obrovský talent,“ říká Lukáš Pešek na adresu Fabia Quartarara, který ovládl dosavadní dvě bitvy v MotoGP a při absenci zraněného Marka Márqueze se usadil v čele MS. Dotáhne to až do konce? I kdyby ne, budoucnost má být jeho. Od příští sezony nahradí Valentina Rossiho v tovární Yamaze.

Dojel do cíle nedělní GP Andalusie a sotva proťal cílovou pásku, přibrzdil, postavil se na svou yamahu a sebevědomě překřížil ruce. Jaký to profesorský výkon. Vítězství stylem start-cíl. Poté, co nenechal nikoho ani čuchnout.

„Byl to asi můj nejtěžší závod v životě. V tom horku se nedalo dýchat, takže mé ruce a nohy úplně žhnuly,“ vyprávěl Fabio Quartararo a i český zástupce v Moto3 Filip Salač přiznal: „Za mě je to velký borec.“

Je jen o tři roky starší než Salač a už vede královskou kubaturu MotoGP. Nemá ani jeden titul z nižších kategorií jako jeho hvězdní kolegové Valentino Rossi nebo Marc Márquez, ale rovnou útočí na ten nejslavnější. „A dají se od něj čekat velké věci. Má obrovský potenciál,“ mínil i bývalý český jezdec Lukáš Pešek. Jednadvacetiletý Francouz jakoby nechtěl mrhat časem. Ideální timing nastal teď!

Na motorku sedl poprvé ve čtyřech letech a po šesti španělských titulech v nižších třídách si získal přezdívku El Diablo – Ďábel. Profily tratí z MS se pak učil nejprve na play stationu, a společnost Dorna jako promotér šampionátu i kvůli němu upravila pravidla, aby mohl startovat v šampionátu už v patnácti letech.

Za chyby se platí

„Je to nový Márquez,“ tradovalo se o něm. Co na to on? Těšilo ho to. Ovšem rovněž semlelo.

„Když jsem přišel do Moto3, udělal jsem chybu, že jsem se pokusil jít v Markových stopách. Soustředil jsem se pouze na vítězství a ne na učení. Byla to však chyba, zaplatil jsem za ni. Zranil jsem se a výsledky nepřicházely,“ vzpomínal.

Nicméně se poučil. A vrátil se zpět na začátek. Začal se soustředit na sebe, přičemž mu v uších zněla otcova rada: „Jdi do všeho s odhodláním, ale také se u toho bav.“ Žádný Márquez číslo 2. Jen Quartararo číslo 1. „Chci být sám sebou, a kdybych se měl srovnat s nějakým zvířetem, zvolil bych tygra,“ usmál se. A tam, kde má svou přezdívku El Diablo na kombinéze, má zase svou šelmu vytetovanou na paži. Stejně jako heslo: Rodina je na prvním místě.

„Ano, toto pro mě hodně znamená. Naši toho pro mě hodně obětovali. Ač jsme nikdy nebyli bohatí, řadu let jsme dojížděli z mého rodného Nice na okruhy ve Španělsku,“ vzpomínal Quartararo.

Fabio Quartararo Narozen: 20. dubna 1999 (21 let)

Národnost: Francie

Tým: Petronas Yamaha

Startovní číslo: 20

Bilance v MotoGP: 21 startů/ 2 vítězství

Největší úspěchy: 1. místo v GP Katalánska (2018 – Moto2), 1. místo v GP Španělska (2020 – MotoGP), 1. místo v GP Andalusie (2020 – MotoGP)

V nablýskaném světě je proto stále určitou výjimkou. Hvězdný Francouz mezi Španěly a Italy. Borec, který pořád nemá fitness trenéra a posilovací režim si určuje sám. A také aktuální lídr MS, přestože jezdí „jen“ v satelitním týmu Yamahy.

„Můj styl jízdy je podobný Jorge Lorenzovi: hladký, přesný, konzistentní, a když je potřeba, tak i agresivní. Mým idolem ale byl vždy Valentino Rossi. Líbí se mi, jak se prezentuje a buduje svou image. Když byl například dva roky v Ducati a nedařilo se mu, nepřestával na sobě pracovat a stále si držel pozitivní náladu,“ všiml si Quartararo.

Nemám si před Markem co dokazovat

S italskou legendou se potkal i teď v neděli po dojezdu v cíli (Rossi dojel třetí). Povídali si. Plácali se. A společně pózovali pro fotografy. „Fabio teď jezdí úžasně. Je to pro něj velká šance,“ nechal se slyšet Rossi. Quartararo se stal nejúspěšnějším francouzským závodníkem v MotoGP, jemuž na dálku gratuloval i Kylian Mbappé.

To ale dravému mladíkovi nestačí. Teď cílí ještě mnohem výš.

Poté, co se po dvou výhrách usadil v čele MS, bude se tam snažit dál držet jak před Maverickem Viňalesem, tak úřadujícím šampionem Markem Márquezem, který se po operaci zlomené ruky chystá vrátit už v GP České republiky příští týden. Je připraven v dalších jedenácti závodech ataku šestinásobného mistra světa MotoGP odolat?

„Z mého pohledu patří Brno spolu s Austinem mezi nejobtížnější okruhy, ale až budu zpět na trati, pokusím se zase vyhrát. Nemám si před Markem co dokazovat a stejně tak ani on přede mou. Je to osminásobný šampion, což hovoří za vše,“ prohlásil na závěr Quartararo.

A i kdyby letos neuspěl, v následujících letech dostane další možnosti. Už nyní má totiž jistotu, že od příštího roku nahradí Valentina Rossiho v tovární Yamaze.

Budoucnost je v rukou ďábla.