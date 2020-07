Salač o nedokončeném závodě a zraněné noze: Snad jsem si to už vyžral | iSport.cz

Odstartoval z páté řady, patnáctného místa. Ať se ale snažil kousat sebevíc, propadal se bezmocně každé kolo níž a níž. „Až jsem si řekl, že nemá cenu se dál trápit,“ posteskl si Filip Salač. Po obnovení MS silničních motocyklů nedojel ani druhý závod, tentokrát kvůli nataženým vazům v koleni. Ty si poranil po pádu během sobotního tréninku.

V jakém zdravotním stavu tedy vaše noha je?

„Od pondělí mám nějaké rehabilitace, takže uvidíme… Snad to bude maximálně na týden. Je lepší, že je to jen natažené, než kdyby to bylo natržené. I tak počítám s tím, že to bude ještě chvíli bolet. Nějak chodit můžu, nebo spíš pajdat… Je ale pravda, že nohu nemůžu pořádně natáhnout ani skrčit, takže je víceméně neohebná. Uvidíme, do Brna snad budu na sto procent ready.“

Vráťme se ještě k sobotnímu incidentu, kdy jste se ve třetím tréninku zranil. Co se stalo?

„Když jsem najížděl do jednoho z rychlých kol – zavřel se mi předek. Já to chtěl ustát a nakonec mě to vykoplo do highsidera, načež mi vletěla noha do zadního točícího se kola. Měl jsem štěstí, že to bylo už v malé rychlosti, protože to by dopadlo ještě hůř a mohlo by to být i zlomené. Následně jsem se pod prášky kousnul, šel do kvalifikace a zajel v první části postupový čas. V té druhé jsem to ale jen objel, protože jsem neměl nové gumy. Přes noc mi noha navíc hodně natekla a přišlo mi, že mi voda z kolene stekla trochu do kotníku, protože ten mě taky začal bolet.“

Situaci rovněž neprospěl fakt, že šlo o stejnou nohu, z které vám na jaře vyndávali šrouby.

„Přesně tak. A myslím, že to má i trochu vliv, protože v ní ještě nemám svalovou hmotu, jakou bych měl mít. Je zkrátka ještě oslabená.“

Kdy jste během závodu poznal, že to dál nepůjde?

„Prakticky už do závodu jsem šel s tím, že uvidíme. Od prvního kola však bylo vidět, že jsem tempu nestíhal a propadal se. V šestém nebo sedmém kole jsem již byl nějaký šestadvacátý, nestačil jsem ani pětadvacátému a nemohl už ani na motorce moc přesedat. Často jsem byl proto dlouhý, jelikož jsem netrefil kvalt, takže jsem si řekl, že se nemá smysl dál trápit. Mrzí mě, že mám takový pech, je to už druhý závod za sebou. Ale snad už jsem si vše vyžral a bude to jen lepší.“

Je to k vzteku o to víc, když víte, že jinak rychlost máte? V jednom z tréninků jste byl i třetí…

„Ano, štve mě to. Vím, že rychlost mám a že potřebuju jen trochu závodnického štěstí, aby se mi podařilo dokončit závod. Nebo aby mě nikdo nesestřelil.“

Jak aktuální nepříjemnou bilanci berou šéfové v týmu?

„Určitě je to mrzí, ale to mě taky a oni to dobře vidí. Když jsem z Jerezu odjížděl, říkali mi, že se mám nyní dát do kupy a v Brně začneme odznova.“

Letošní výsledky Filipa Salače: GP Kataru 8. místo GP Španělska nedokončil GP Andalusie nedokončil

Na druhou stranu, stále je ještě začátek restartované sezony a dost závodů zbývá.

„No, mohlo jich být ještě víc. Původně jich bylo naplánováno dvacet, kdežto teď jich zbývá už jen jedenáct. V naší kategorii se navíc počítá každý bod a závod. Neboť ten, kdo jednou vyhraje, může být podruhé třeba dvacátý. U nás to není jak v MotoGP, kdy vpředu dojíždejí vesměs ti stejní. Tady bodové rozdíly nejsou až tak velké.“

Když jsme u MotoGP, bez bodů ze dvou posledních dvou závodů je i úřadující šampion Marc Márquez. Jak jste viděl jeho snahu se týden po zlomené ruce vrátit zpět?

„Velký respekt, že to šel vůbec zkusit. Nicméně myslím, že už když se vracel letadlem do Jerezu, věděl, že to nepůjde. A že to byla spíš propagační a marketingová záležitost, aby byl vidět a mluvilo se o něm.“

Co naopak říkáte na nového lídra MotoGP Fabia Quartarara?

„Ten si konečně zasloužil vítězství. Vloni mu to vždy o kousíček uteklo… A za mě je to velký borec. I když ale vyhrál první dva závody, neznamená to, že bude mistr světa. Stále se může stát cokoliv a jsem zvědavý, zda se Márquez vrátí už v Brně. Určitě to bude ještě napínavá sezona.“

A co se vás týče, co budete teď muset před Brnem absolvovat, abyste se dostal zpět?

„Zatím nevím. Měl jsem naplánované nějaké tréninky, které asi musím zrušit. Uvidíme, jak se bude vyvíjet rekonvalescence. Určitě půjdu k panu profesoru Kolářovi, přesto myslím, že dva volné týdny jsou na natažené vazy dobré. Nejhorší je hlavně ten otok, který bolí nejvíc. S vazy se pak už dá něco dělat.“

Budete proto domácí závod brát i symbolicky, jako ideální možnost zlomit dosavadní nezdar?

„Jelikož to bude letos bez fanoušků, tak mi to možná ani nebude připadat, že je to doma. Mrzí mě to, zvláště teď, když mám rychlost. Podpora diváků mi bude určitě chybět.“