Abraham o novém životě i konci v MotoGP: Byl to podraz. Má Salač šanci? | iSport.cz

Až na jednu výjimku tu jezdil nepřetržitě od roku 2005. Bral body, bojoval o ně, sem tam i nedokončil. Teď však bude Karel Abraham sledovat Grand Prix České republiky jen ze zázemí. „Těším se na to, ale zároveň to bude i smutné. Strávil jsem na té motorce spoustu času a to se nedá jen tak smazat,“ vypráví český závodník s nejvíce starty v MotoGP v historii.

Jaké to je nebýt poprvé za patnáct let součástí tohoto kolotoče? Nesvrbí vás ruce?

(usměje se) „Samozřejmě, že bych si na to rád zase sednul a svezl se. Zažil jsem tu sice dost patálií a po předzávodním stresu se mi nestýská, nicméně to byl dlouho můj život. Nedávno jsem byl v motoškole a sedl si na ducati, s níž se normálně jezdí, a bylo to sice super, ale nebylo to stejné jako GP motorka. Ruce mě proto svrbí.“

A kdyby přišla nárazová nabídka zajet si jen Brno, zvažoval byste to?

„To by bylo velmi rozporuplné – svým způsobem by to byla nabídka, která se neodmítá. Jenže v takovou chvíli by bylo těžké mít nějaká očekávání a zvážit, zda bych to mohl odjet bez pořádné fyzické přípravy. Když si teď vezmete například Márqueze, tak sice nejede, ale má za sebe náhradu ve Stefanu Bradlovi, jenž je testovacím jezdcem Hondy. Co se ale mě týče, od doby, co jsem skončil, jsem příliš necvičil. Čili by pro mě nebylo snadné najednou znovu sednout na letošní typ závodní motorky. Pokud by se to třeba řeklo 14 dní před startem a člověk by mohl na sobě makat a připravit se, asi bych se k tomu už přiblížil, ale lusknutím prstu by to nebylo.“

Přebolel vás již nepříjemný odchod z Avinthie, kdy vám tým ukončil platnou smlouvu?

„Ano, první emoce jsou pryč. Nicméně na to, co udělali, mám pořád stejný názor a dívám se na ně pořád stejně. Tohle bude podobné i za pět nebo deset let. Pro mě to byl podraz, jsou to podrazáci a rovněž vím, na které lidi bych ukázal, že v tom měli namočené prsty. Tak to už bude pořád.“

Zůstáváte dál v kontaktu s některými lidmi a bývalými soupeři z MotoGP?

„S pár lidmi komunikuji, ale že bychom byli kdovíjací kamarádi a vyměňovali si každý den zprávy, to ne. A se závodníky jsem v kontaktu málo. Téměř vůbec.“

Nedostal jste laso z jiných disciplín? Jakuba Kornfeila třeba zlákalo MotoE.

„Nabídek přišlo hodně – kromě celé sezony v MotoGP tam bylo v podstatě vše. Superbiky, britské superbiky, americké superbiky, endurance… A přišlo i dost nabídek z MotoE. Některé byly finančně zajímavé, ale co se mě týče, už dřív jsem prohlásil, že je nechci jet. Když se proto objevila možnost, o níž jsem už takhle věděl, že je dobrá, řekl jsem, že z toho chci dvojnásobek. A to už nikdo nedal. Já to však řekl hlavně proto, že jsem to primárně nechtěl dělat. Šel bych do toho, jen kdyby to bylo fakt super zajímavé. Jinak ne.“

MotoE je přece jen úplně jiná disciplína než MotoGP, že?

„Je to výrazně jiné. Jinak to jede, jinak to funguje, motorka je strašně těžká. Ale to se bude ještě vyvíjet a nepochybuji o tom, že za pár let to bude zase někde jinde. Jenže já všeobecně elektrická vozidla moc nepodporuju. Za prvé se mi nelíbí, že to nebručí, protože minimálně na závodech by to mělo pořádně řvát. A co se týče ostatních éčkových věcí na silnici… Ano, může to mít něco do sebe, ale zároveň je důležité, aby člověk, co si to kupuje, věděl, odkud elektřina jde.“

Co tím myslíte?

„Je hezké mít vše zelené a člověk, co s tím jede, může říct, že nespaluje vůbec nic. Ale kdo už ví, že tu baterii nabil někde z uhelné elektrárny, která paradoxně vyprodukovala dvojitý odpad. Nechci se pouštět do detailů, ale myslím, že ani éčkové věci nemusí být vždy tak ekologické, jak se může na první pohled zdát. A jak říkám, alespoň na závodech by měly motory bručet, a ne svištět.“

Jak jste vlastně zvládal po tolika letech aktivní kariéry přejít na druhou stranu?

„Bylo to ze začátku těžší, ale tím, co se teď dělo kolem koronaviru, se vše ještě umocnilo. Zprvu jsem si dal dva, tři měsíce oraz a měl jsem naplánované, že v březnu začnu vymýšlet, co dál. Jenže pak bohužel přišel COVID-19 a odpočinek se kvůli tomu ještě prodloužil. Nyní se tedy snažím rozhýbat, ale uvidíme… Zatím ještě moc jasno nemám.“

Karel Abraham Narozen: 8. ledna 1990 (30 let) Kariéra v MS: 2005–2016, 2017–2019 V MotoGP: 2011–2015, 2017 –2019 Bilance v MotoGP: 122 startů/ 0 výher, 0 pódií Největší úspěchy: 1. místo v GP Valencie (2010), 3. místo v GP Japonska (2010)

Doba je dál nejistá, že?

„Opatření se uvolnila teprve před měsícem a půl a stále se neví, co bude dál. Je to nepříjemné. Měl jsem rozjednané nějaké věci v Indii a USA, jenže tam je to teď zcela odříznuté a nikdo se tam nedostane. Začínám si sice vyjednávat něco v Evropě, ale efekt by to mělo mít právě na tyto dvě země a nechci si s nimi něco domluvit a pak to nechat zase dva měsíce spát – to by to hned zahučelo. Chci s nimi proto jednat až ve chvíli, kdy budu vědět, že se to opravdu rozvolňuje a může se do Států nebo Indie vycestovat. Do té doby to nedává smysl.“

Prozradíte, o co se jedná? Týká se to motorek?

„Je to různorodé, ale je to i něco s nimi. Nechci o tom však zatím moc mluvit, protože to ještě není kdovíjak vážné. Když se do toho někdy dostanu, klidně se s tím budu prezentovat. Ale kdyby to nevyšlo, což se klidně může stát, tak pak nebudu vysvětlovat, proč to nevyšlo.“

Je ještě něco dalšího, co by vás lákalo? Například trenéřina?

„Na to se mě ptá hodně lidí, ale popravdě řečeno: není to v mém hledáčku. Za prvé mě ještě nikdo neoslovil a já zase nejsem takový, abych začal chodit za mladými kluky a říkal jejich rodičům, že jim z nich udělám za nějaký obnos závodníka do mistrovství světa. Pokud za mnou někdo přijde a bude chtít pomoct, tak ano, rád pomohu, ale nevyhledávám to. A nevyhledávám to i proto, že když to řeknu blbě, tak dnes kouče-trenéra dělá každý závodník, který skončí. Ano, i já sám sice dělám motoškolu v Brně, ale tu jsem dělal už během aktivní kariéry. Je to věc, která tu se mnou byla celý život a jen pokračuje. Jinak jsem si nic svého nerozjel.“

Jak na konec kariéry reagovalo vaše tělo, které jste musel neustále držet v kondici?

(směje se) „No, přiznám se, že když jsem si po Vánocích stoupl na váhu, měl jsem asi deset kilo navíc. Což bylo ze 73 kil masakr. Postupně jsem se však dokázal vrátit na 79 a to už je OK. Občas se jdu i proběhnout, ale není to nic závažného, že bych to drtil a makal na fyzičce.“

Tělo je zvyklé spalovat?

„Právě že ne. Já to v rámci spalování neměl nikdy jednoduché, a když začnu jíst, tak i kynu. Ostatní kluci třeba doslova žrali a co někdy snědli, bylo až strašné, sladké, slané, tučné… A nic to s nimi nedělalo. Jenže takhle jsem to nikdy neměl. Ne že bych žil jen na salátkách, ale také jsem nikdy nepatřil mezi ty nejlehčí.“

Chytil vás teď třeba nějaký nový sport?

„Myslím si, že docela sportuju, ale vždy jsem to měl tak, že mi buď nějaká disciplína hodně šla, nebo vůbec. Nebyl jsem talent na vše. Například když kopnu do míče, tak vím, že poletí úplně na opačnou stranu, než chci – v míčových sportech jsem špatný. Naopak jak jde o věci s motorem nebo jemnou motorikou, kdy člověk musí něco ovládat, to mi relativně jde. Sem tam si třeba jdeme zahrát squash nebo tak, ale není to zase nic, do čeho bych se vyloženě zbláznil.“

Když se tedy vrátíme zpět k Brnu… Bude pro vás zvláštní po všech těch letech sledovat, že českým zástupcem je nyní jediný Filip Salač? A má podle vás na to, aby prorazil?

„Uvidíme. Určitě má štěstí, že se svým týmem podepsal i na příští rok, tak budeme doufat, že to bude i platit. Protože ne každý to tak má. (hořce se usměje v narážce na svou zkušenost s Avinthií) Viděl jsem ho již zajet super výsledky, ale občas jsem byl i překvapený, že se mu něco nepovedlo. Důležité totiž je, aby se