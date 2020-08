Hvězdy MotoGP: Jedna z nejhorších tratí! Opravíme ji, ale..., zní z Brna | iSport.cz

Musíme to opravit. Na tuhle ceduli jste mohli při cestě za nimi po D1 narazit vcelku často. Teď aby si i oni jednu vypůjčili! „Je to jedna z nejhorších tratí, na nichž jsem kdy jel,“ hřímal například při víkendové GP ČR Aleix Espargaró a ke kritice stavu tratě se přidaly i jiné ikony. Zdejší asfalt má za sebou již 12 let. A jeho možná výměna je vázaná na to, zda bude Brno dál hostit motocyklové MS.