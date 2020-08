Salačův otec o kariéře syna: Cílem je MotoGP. Sezona stojí statisíce eur | iSport.cz

Je mužem, k němuž aktuálně jediný Čech v motocyklovém MS vždy směřuje velké díky. Trenér juniorů. Muž v pozadí. Ale také člen rodiny! „Filip má veškerý talent a cit, aby ve světě uspěl,“ říká před dnešní Grand Prix ČR jeho otec, bývalý jezdec Michal Salač. Ví, že v něčem ho už jeho syn překonal. Ví, že je ale stále co zlepšovat. Jaká tedy pro něj vede cesta do MotoGP?

Když sledoval včerejší kvalifikaci na Grand Prix ČR, netajil zklamání. Věděl, jak Filip Salač v minulých dnech bojoval s nastavením své Hondy, jak mu škrtli rychlé kolo z tréninku a jak později vytáhl svého týmového kolegu Tonyho Arbolina ve slipstreamu k rychlému času. Ten mu to ale neoplatil a posléze odjel do boxů. „Nebylo to kolegiální, ale bohužel se stalo,“ povzdechl si bývalý závodník a trenér mladíků Michal Salač. Jeho syn tak dnes v Brně začne z dvacáté příčky.

Ze zadních pozic startoval Filip i na začátku sezony v Kataru, a skončil osmý. Věříte v podobný comeback také zde?

„Těžko říct. Filip je bojovný kluk a nebude nic vzdávat, nicméně v Kataru byla situace jednodušší, neboť trať je tam lehčí a byla rovněž v lepší kondici. Na druhou stranu, okruh v Brně je specifický tím, že je delší a širší, takže stále není nic ztraceno. Pokud bude vše fungovat, je to reálné.“

Jak Filip zvládá podobné trable? Vidíte na něm, že se vám, bývalému závodníkovi z přírodních okruhů, třeba někdy podobá?

„Ano, ale řekl bych, že v některých věcech je i dál. Dělá to na lepší úrovni a má lepší podmínky, než jsme měli my. Je na něm znát, že chce závodit, baví ho to a vždy je hrozně zklamaný, když se něco nepodaří. I tady měl nějaká očekávání… Ale uvidíme. Závod je teprve před námi.“

Je tedy Filip víc perfekcionista než flegmatik?

„Jsou určité věci, které prostě musíte vytěsnit z hlavy. Vím, že chce od začátku pracovat naplno, a to je vždy hrozně psychicky stresující, když víte, jak je šampionát Moto3 našlapaný. Ti kluci dají na pneumatice v kvalifikaci jedno, dvě rychlá kola, různě se spekuluje… A i teď v Brně se to třeba přetaktizovalo… On je však ještě v pohodě. Je na tom psychicky lépe než já. Já bych to asi nedal.“

Jakou má vedle vnitřního nastavení další silnou stránku?

„To, že se dovede rychle aklimatizovat na každý nový okruh. Má výhodu, že je nadaný, a i když na této úrovni musíte pro vítězství i tvrdě trénovat, má k tomu ještě plus svého talentu.“

Poslouchá ještě vaše rady, nebo už si jede svůj režim?

„Jasně, už se to zlomilo. Pubertou a osmnáctým rokem se změnila spousta věcí, ale co se týče motorek, tak co mu mohu poradit, to mu i poradím. Někde je to už samozřejmě k ničemu, protože je v tom sám dál, ale například co se týče formy tréninku, o tom si často povídáme a řešíme to. Máme nové nápady a díky tomu, že to vidím očima zvenčí, mám i jiný rozhled.“

Jakou radu jste mu dal do Brna?

„Filip je zklamaný, že zde nejsou diváci. Jeho ty plné tribuny prostě ženou, dodávají mu adrenalin a tělo se v takovou chvíli umí ještě víc zmáčknout – zdejší atmosféra je pověstná. Rada přesto zněla, že musí vždy zachovat chladnou hlavu. Je to profík, každý neúspěch musí umět vstřebat. Důležité navíc je, aby na zlepšení zapracoval celý tým. Pak není nic ztraceno.“

Když si na Filipa vzpomenete v jeho dětství, byl vždy zapálený do motorek?

„Ano, poprvé jsme ho na ni posadili ve dvou a půl letech… A on hned jel. Snažil jsem se pomoci už více klukům, ale Filip je specifický v tom, že na to má talent a cit. Když ho v uvozovkách posadím na koště, pojede i na něm a sesbírá z něj maximum. To je jeho výhoda. Nemusí odtrénovat dvě stě kol, aby si řekl, že je to dobré – stačí mu jen pár chvil, aby poznal, co jeho motorka potřebuje.“

Sám se netají svým fandovstvím k Valentinu Rossimu.

„Jo, Rossi je pro něj ikona a vzor. Nicméně když jste na tomhle levelu, tak už spíš přemýšlíte, jak někoho porazit. Vzory jsou důležité hlavně v nižším věku, kdežto teď se ti kluci dostávají už do fáze, kdy jsou sami profíci a musí na stejné úrovni i pracovat.“

Jistě mu hodně dala i pověstná Cuna de Campeones. Bylo na něm znát, že se tam otřískal?

„Popravdě, není lepší školy, než je tahle. Možná ta Valentina Rossiho, která je ještě dál, má v ní skvělou partu a podmínky, ale Cuna de Campeones je líheň obrovského množství jezdců a je tam velký výběr. Jsou tam stovky závodníků, jezdí se do večera, mají k dispozici spoustu tratí… Cizinci to nicméně mají komplikované tím, že tam musí dojet, zatímco Španělé jsou tam hned a mají vše o polovinu levnější. Do toho je podporuje stát, obce… Je to o jiných penězích a systému. Nicméně nám to tam dalo hodně.“

V čem se tedy musí Filip ještě posunout, aby do budoucna uspěl?

„Bohužel v naší republice je trénink na takové úrovni, že musí dojíždět právě do Španělska, což je trochu limitující. Musí dál makat s lidmi, jež jsou rychlí, posouvat se s těmi, kteří jedou na světové úrovni, a učit se od nich. A asi budeme muset zapracovat na mentálním kouči. Teď měl například Hectora Faubela a to byl obrovský přínos.“

S ním spolupracuje dál, nebo ne?

„Ano, ale on do toho jede i svůj světový šampionát a je majitelem dalších týmů, které jedou svá mistrovství… Je to komplikované. A pak je to i o financích. Něco takového se nedělá zadarmo, čili v situaci, která teď nastala, se musí koukat na to, aby se to i z tohoto ohledu zvládlo.“

Dá se říct, na kolik přijde sezona závodníka v Moto3?

„Od 100 až po 500 tisíc eur. Záleží, v jakém jste týmu, jak je daný jezdec dobrý, v jakém roce jede… To vše se mění s počtem let a výsledky. Pro dobrého jezdce to začíná na 100 tisících a končí na půl milionu eur. A to není všechno. Do toho je třeba připočíst minimálně polovinu této částky na trénink, dopravu a další zázemí. Jen my tu máme třeba deset motorek, na kterých trénujeme, a ty je třeba také obhospodařit. K tomu připočtěte pneumatiky, údržbu, palivo… Prostě i příprava s sebou něco nese.“

Jak moc velkou pomocí pro Filipa je, že má již nyní se Snipers kontrakt na příští rok?

„Je to velká výhoda, jenže také už potřebuje nějaké výsledky. O Filipovi se ví, že umí být rychlý, ale musí mít teď i štěstí. Potřebujeme, aby se všechny střípky daly dohromady.“

Cílem do budoucna je dostat se do MotoGP?

„Ano. Máme určitý strategický plán, s nímž pracujeme, a je jasné, že by se Filip neměl na tři, čtyři roky zaseknout v Moto3 jako někteří jiní naši jezdci. V tomhle je třeba škoda Kuby Kornfeila, který byl velice talentovaný a dobrý jezdec, jenže zůstal ve trojkách moc dlouho. Vím, že se to lehce říká, ale kdyby přešel dřív do jiných tříd, zůstal by v MS déle a mohli jsme mít například dalšího borce v Moto2. Sám ten trend jezdců sleduji a našel bych další, kteří už jsou v Moto3 za zenitem. Týmy ve dvojkách si jich nevšimnou, protože budou raději vybírat mladší. A při pohledu na Quartarara či Márqueze je vidět, jakým směrem trend jde. Výjimkou by snad muselo být, kdyby měl tým jiné důvody a vybíral by třeba toho, kdo jim pomůže s nastavením motorky.“

PROGRAM GP ČESKÉ REPUBLIKY

Dnes

Warm up (8.40 – Moto3, 9.10 – Moto2, 9.40 – MotoGP)

Závod (11.00 – Moto3, 12.20 – Moto2, 14.00 – MotoGP)

Vše vysílá přímým přenosem Nova Sport 1