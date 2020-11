Salač má druhý nejlepší výsledek sezony, Mir si přiblížil nečekaný titul

Osmnáctiletý Salač se po startu z patnáctého místa pohyboval celý závod na bodovaných pozicích a v závěrečných kolech bojoval ve skupině o sedmé místo. V jednu chvíli skupinu dokonce vedl a měl naději, že vylepší osmou příčku z březnového zahajovacího závodu sezony v Kataru. Nakonec dojel český závodník devátý a letos podruhé se dostal do elitní desítky.

„Byl to těžký a dlouhý závod. Hodně jsem si ho užil, protože jsem jel ve druhé skupince, ve které se hodně předjíždělo a v každé zatáčce vedl někdo jiný. Bylo to hodně srandovní. Jsem sice celý pogumovaný od kontaktů s jezdci, ale opravdu jsem si to užil. Měl jsem štěstí, že přede mnou spadlo několik jezdců. S výsledkem jsem spokojený, mohlo to být lepší, ale zároveň i horší,“ uvedl v tiskové zprávě Salač, jenž loni ve Valencii zajel životní páté místo.

První vítězství zaznamenal dvacetiletý Fernández na KTM, jenž jezdil netypicky pro nejslabší kategorii, kde se obvykle bojuje o vítězství ve skupině, s velkým náskokem v čele. Druhý skončil jeho krajan Sergio García a třetí Japonec Ai Ogura, jenž zdramatizoval boj o titul mistra světa.

Ten se zkomplikoval hned v úvodu lídrovi Albertu Arenasovi, jemuž v druhém kole poškodili motocykl padající soupeři a Španěl musel do depa. Později se na trať s odstupem několika kol vrátil, ale protože se zapojil do boje nejlepších jezdců, dostal od rozhodčích černou vlajku a musel definitivně odstoupit. Vedení v MS dva závody před koncem Arenas uhájil před Ogurou o tři body.

MotoGP: Mir navýšil vedení

V MotoGP naopak vedení v průběžném pořadí zvýšil Mir, jenž si v druhé sezoně v nejsilnější třídě dojel pro první vítězství. Třiadvacetiletý Španěl se stal ve dvanácté Velké ceně letošního vyrovnaného ročníku devátým vítězem a má v čele náskok už 37 bodů, přičemž v závěrečných dvou Grand Prix se pojede už jen o padesát.

Mir dnes vyhrál před krajanem a kolegou z týmu Suzuki Álexem Rinsem, třetí dojel španělský vítěz kvalifikace Pol Espargaró na KTM. Suzuki získala vítězný double poprvé od Velké ceny Německa v roce 1982.

Mistr světa Moto3 z roku 2017 Mir vede o 37 bodů před Rinsem a Francouzem Fabiem Quartararem. Vítěz tří letošních Velkých cen upadl hned v prvním kole a skončil na posledním čtrnáctém místě. Více závodníků do cíle nedojelo, včetně slavného Itala Valentina Rossiho, jehož při návratu po dvou vynechaných závodech kvůli koronaviru zastavily technické problémy jeho yamahy.

Lídr šampionátu se změnil po závodě Moto2, který vyhrál Ital Marco Bezzecchi. Do čela průběžného pořadí se dostal jeho krajan Enea Bastianini, jenž dojel čtvrtý a využil pádu vedoucího muže MS Sama Lowese deset kol před cílem. Bastianini vede nově před Britem Lowesem o šest bodů, třetí je o dalších 13 bodů zpět Ital Luca Marini.

Šampionát pokračuje příští víkend druhým závodem ve Valencii a vyvrcholí týden nato v portugalském Portimau.

Velká cena Evropy, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Valencii:



MotoGP: 1. Mir 41:37,297, 2. Rins (oba Šp./Suzuki) -0,651, 3. P. Espargaró (Šp./KTM) -1,203, 4. Nakagami (Jap./Honda) -2,194, 5. Oliveira (Portug./KTM) -8,046, 6. Miller (Austr./Ducati) -8,755.

Průběžné pořadí MS (po 12 z 14 závodů): 1. Mir 162, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) 125, 3. Rins 125, 4. Viňales (Šp./Yamaha) 121, 5. Morbidelli (It./Yamaha) 117, 6. Dovizioso (It./Ducati) 117.

Moto3: 1. Fernández (Šp./KTM) 38:29,140, 2. García (Šp./Honda) -0,703, 3. Ogura (Jap./Honda) -1,005, 4. Arbolino (It./Honda) -1,037, 5. D. Binder (JAR/KTM) -13,392, 6. Tatay (Šp./KTM) -13,424, ...9. Salač (ČR/Honda) -16,964.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 15 závodů): 1. Arenas (Šp./KTM) 157, 2. Ogura 154, 3. Vietti (It./KTM) 137, 4. Arbolino134, 5. Masiá (Šp./Honda) 133, 6. McPhee (Brit./Honda) 119, ...21. Salač 30.

Moto2: 1. Bezzecchi (It./Kalex) 40:06,441, 2. Martín (Šp./KTM) -1,941, 3. Gardner (Austr./Kalex) -3,553, 4. Bastianini-4,494, 5. Baldassarri -4,648, 6. Marini (všichni It./Kalex) -5,142.

Průběžné pořadí MS (po 13 z 15 závodů): 1. Bastianini 184, 2. Lowes (Brit./Kalex) 178, 3. Marini 165, 4. Bezzecchi 155, 5. Martín 125, 6. Gardner 101.