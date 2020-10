Před devíti lety zemřel Simoncelli (†24) pod koly kamaráda. Jeho odkaz žije

Měl pověst dravce, co se nebojí. Vysmátého rabiáta s rozčepýřenou kšticí. A Valentino Rossi? Ten ho bral za mladšího bratra. Jenže když měla kariéra Marka Simoncelliho stoupat, jeho život tragicky vyhasl. Dnes je to přesně devět let, co populární Ital doplatil na nešťastnou nehodu v GP Malajsie, při níž skončil pod koly svého kamaráda. Možná mohl i letos bojovat v MotoGP o titul. Možná…

Jeden z jeho citátů zněl: „Stačí 5 minut rychlé jízdy na motorce, abyste zažili víc, než jiní lidé za celý život.“ Pro někoho byl hodně dravý. Pro někoho až bláznivý. Pro fanoušky však byl charismatickým sympaťákem, po němž zbyla v MotoGP velká mezera.

Jmenoval se… Marco Simoncelli.

Je tomu už přesně devět let, co v říjnu 2011 vyrazil do svého 35. závodu v MotoGP. Tou dobou už byl mistrem světa kubatury do 250 ccm a pár měsíců předtím mával i ze stupňů vítězů po GP České republiky. Jenže ten den nastalo v malajském Sepangu neštěstí. Hned ve druhém kole závodu se dostal do potíží a při snaze udržet se na motorce a na trati vjel s nakloněnou hondou přímo do cesty Colinu Edwardsovi a Valentinu Rossimu. Oba mohli mít tou dobou na tachometru 150 km/h.

„Můj bože,“ hlesl pak jen Rossi, sotva se vrátil po kolizi k mechanikům.

Se Simoncellim si byli hodně blízcí. Trénovali spolu. Navštěvovali se. Posouvali se vpřed. A o osm let mladší kamarád měl dlouhou dobu plakát devítinásobného šampiona u sebe v pokoji. Jenže ani ne hodinu po karambolu dostal jen Rossi zprávu, že jeho krajan na následky zranění zemřel.

MARCO SIMONCELLI 20. ledna 1987 – 23. října 2011 Národnost: Itálie Číslo: 58 Bilance v MotoGP: (34 závodů, 0 vítězství, 2 stupně vítězů: 2 pole position) Největší úspěchy: 1. místo celkově v kubatuře do 250 ccm (2008), 3. místo celkově v kubatuře do 250 ccm (2009), 3. místo v GP České republiky (2011), 2. místo v GP Austrálii (2011)

„Bezpečnostní předpisy se mohou vyvíjet, jak chtějí, ale tomuhle nemohlo nic zabránit. Marco se bohužel držel stroje do poslední chvíle. Ten už byl neovladatelný a on se dostal pod kola soupeřů. Nejkritičtější věcí bylo, že přišel o helmu. Asi došlo k jejímu masivnímu poškození, kvůli kterému se uvolnil řemínek. Musela to být obrovská rána, za normálních okolností někde na ulici by nejspíše člověku utrhla hlavu.“ uvedl tehdy pro deník Sport motocyklový expert Michal Bursa.

„V životě jsem neviděl, že by helma někomu takto spadla. Vím, na jaké podmínky je závodní helma pro motocyklisty dělaná a jak pevně drží. Nechápu to,“ přitakal i český jezdec Karel Abraham.

Přemítalo se, zda k tomu nechtěně nepřispěla i jeho bohatá kštice. Ale neprokázalo se to. Navíc jeho vlasy… ty k jeho image zásadně patřily. Stejně jako jeho přezdívka Sic podle zkratky na televizní grafice. Správně měl být asi Sim, jenže tohle privilegium mu v začátcích (kdy v MS v kubatuře do 125 ccm nahradil v týmu Matteoni Jaroslava Huleše) uzmul Francouz Julian Simon.

„Sic“ se ale postupně stalo svébytnou značkou, je jí doteď a na jeho počest pak i závodníkův otec Paolo založil tým s názvem SIC58 Squadra Corse (v kategorii Moto3). „Měli jsme ho rádi. Několikrát jsme se potkali na party a po svém titulu, obcházel všechny se šampaňským v ruce, s každým se zastavil na pár slov. Lidi si ho pamatovali hlavně kvůli jeho hřívě na hlavě, ta byla úžasná,“ přiznával Abraham.

Když sám uspořádal dva roky po Simoncelliho smrti na Masarykově okruhu vzpomínkovou jízdu, sešlo se na trati v Brně tři tisíce lidí. Italovo číslo 58 se pak před čtyřmi lety v MotoGP úplně vyřadilo a traduje se, že jeho smrt ovlivnila i Rossiho v tom, že nechal vybudovat svou proslulou akademii VR46, kde se nyní stará o talentované italské závodníky.

„Vale a Marco byli jako bratři, takže když Marco zemřel, náhle mu někdo chyběl. A dva roky na to si Vale řekl: Ok, pojďme vybudovat něco velkého. Život může být krutý, ale i neuvěřitelný, jakými cestami vás vede,“ vyprávěl Rossiho kamarád Albi Tebaldi.

Přestože přání Simoncelliho sestry, věnovat Marcovy orgány k transplantaci, nevyšlo, po návratu do Itálie vyprovodily závodníka při posledním rozloučení tisice fanoušků. V jeho rodném Corianu nakonec vzniklo i muzeum připomínající jezdcův odkaz a také památník, který se každou nedělí na 58 vteřin vznítí. Simoncelli se stal 47. obětí závodů MS a od té doby zemřel v šampionátu jen jediný jezdec – Luis Salom v roce 2016.

„Myslím, že jsme pro bezpečnost udělali vše, co jsme mohli, ale tahle nehoda nám bohužel ukázala, že není síla na to změnit osud. Musíme přijmout, že se také stává něco, proti čemuž není obrana,“ nechal se tehdy slyšet bývalý jezdec a bezpečnostní komisař v MotoGP Franco Uncini.

Dnes by mohlo Simoncellimu být 33 let. Stále by byl mladší než Rossi nebo Andrea Dovizioso. A ve chvíli, kdy je letošní sezona při absenci Marka Márqueze tak vyrovnaná, mohl možná i on ještě bojovat o titul. Jenže bohužel, zbývá na něj jen vzpomínka…

GP TERUELU

23. října

1. trénink (11.00 – Moto3, 11.55 – MotoGP, 12.55 – Moto2)

2. trénink (14.35 – Moto3, 15.30 – MotoGP, 16.30 – Moto2)

24. října

3. trénink (11.00 – Moto3, 11.55 – MotoGP, 12.55 – Moto2)

4. trénink (15.10 – MotoGP)

Kvalifikace (14.15 – Moto3, 15.50 – MotoGP, 16.50 – Moto2)

25. října

Warm up (9.20 – Moto3, 9.50 – MotoGP, 10.20 – Warm up)

Závod (11.20 – Moto3, 13.00 – MotoGP, 14.30 – Moto2

Vše vysílá přímým přenosem Nova Sport2

Krutá hra osudu: Zabil se při závodě na uctění Simoncelliho (†24)!