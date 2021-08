Pedrosův návrat s ohněm! V MotoGP slavil nováček, Salač jedenáctý

Devatenáctiletý Salač odstartoval do desátého dílu šampionátu po nevydařené kvalifikaci až ze šesté řady, hned ze začátku se mu podařilo posunout na deváté místo, ale poté opět klesl na začátek druhé desítky.

Dlouho jezdil třináctý, ale v závěru se jezdec, který se před Velkou cenou po roce a půl vrátil do týmu CarXpert PrüstelGP, posunul na jedenáctou pozici. Rodák z Mladé Boleslavi vyrovnal druhý nejlepší výsledek v sezoně a v pořadí seriálu se posunul na 13. místo.

„Do závodu jsem měl docela dobrý start, ale jel jsem na mokrých pneumatikách na suchém nastavení, takže to ze začátku docela klouzalo. Pak to začalo osychat, tak jsem se začal dostávat do rytmu a bylo to lepší. Každopádně jedenácté místo není můj nejlepší výsledek, ale jsem s víkendem spokojený,“ uvedl Salač, který si musel zvykat na nový motocykl KTM.

V předchozím průběhu sezony jezdil na hondě. „Nečekal jsem, že to půjde takhle dobře na KTM. Za mě dobré a teď se budeme soustředit na příští víkend,“ dodal český jezdec. MS bude pokračovat příští týden na stejné trati.

O vítězství bojovala nejlepší dvojice dosavadní sezony. García ale dvě zatáčky před cílem upadl a Acosta si dojel pro letošní šestou výhru. Osmnáctiletý Španěl ještě stihl zvednout motocykl a díky velkému náskoku dojel do cíle druhý před Fenatim, který vyšel vítězně ze souboje s dalším Španělem Jaumem Masiou.

Pedrosa se po požáru vrátil

Pedrosův avizovaný dočasný comeback v šampionátu po téměř třech letech začal nehodou. Po pádu trojnásobného mistra světa a současného testovacího jezdce KTM narazil do Španělova ležícího stroje Lorenzo Savadori a na vozovce se rozhořel požár. Nehoda se obešla bez zranění, držitel divoké karty Pedrosa na rozdíl od italského soupeře zasáhl na náhradním motocyklu i do restartovaného závodu a obsadil desáté místo.

Cílem projel jako první exmistr světa Moto3 a vítěz sobotní kvalifikace Martín, jehož maximem po letošním přestupu do MotoGP dosud bylo třetí místo v druhém závodě sezony v Dauhá. Na ducati zajistil třiadvacetiletý Španěl první triumf v královské třídě také týmu Pramac Racing.

Druhý skončil úřadující světový šampion Joan Mir, španělské piloty doplnil na stupních vítězů francouzský lídr průběžného pořadí Fabio Quartararo. Šampionát se ve Spielbergu přehoupl do druhé poloviny a Quartararo vede MS s náskokem 40 bodů před krajanem Johannem Zarcem.

V Moto2 vybojoval premiérové vítězství v sezoně Ital Marco Bezzecchi. Průběžné vedení si upevnil Australan Remy Gardner, třebaže po předchozích pěti pódiových vystoupeních teprve podruhé v sezoně neskončil mezi nejlepší trojicí. Na čtvrtém místě nicméně porazil nejbližšího protivníka Raúla Fernándeze, který dojel sedmý, a zvýšil náskok na 35 bodů.

Velká cena Štýrska, závod mistrovství světa silničních motocyklů ve Spielbergu:

Moto3:

1. Acosta (Šp./KTM) 39:45,869, 2. García (Šp./GasGas) -14,431, 3. Fenati (It./Husqvarna) -15,410, 4. Masiá (Šp./KTM) -15,510, 5. Sasaki (Jap./KTM) -18,847, 6. D. Binder (JAR/Honda) -20,534, ...11. Salač (ČR/KTM) -36,437.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Acosta 183, 2. García 130, 3. Fenati 96, 4. Foggia (It./Honda) 86, 5. Masiá 85, 6. D. Binder 79, ...13. Salač 40.

Moto2:

1. Bezzecchi (It./Kalex) 1:39:026, 2. Canet (Šp./Boscoscuro) -1,171, 3. A. Fernández (Šp./Kalex) -3,260, 4. Gardner (Austr./Kalex) -3,856, 5. Ogura (Jap./Kalex) -6,922, 6. Vietti (It./Kalex) -9,390.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Gardner 197, 2. R. Fernández (Šp./Kalex) 162, 3. Bezzecchi 153, 4. Lowes (Brit./Kalex) 101, 5. Di Giannantonio (It./Kalex) 76, 6. Canet 75.

MotoGP:

1. Martín (Šp./Ducati) 38:07,879, 2. Mir (Šp./Suzuki) -1,548, 3. Quartararo (Fr./Yamaha) -9,632, 4. B. Binder (JAR/KTM) -12,771, 5. Nakagami (Jap./Honda) -12,923, 6. Zarco (Fr./Ducati) -13,031.

Průběžné pořadí MS (po 10 z 19 závodů): 1. Quartararo 172, 2. Zarco 132, 3. Mir 121, 4. Bagnaia (It./Ducati) 114, 5. Miller (Austr./Ducati) 100, 6. Viňales (Šp./Yamaha) 95.