Děsivá nehoda. Márquez vyletěl do vzduchu. Odešel po svých, ale špatně vidí

Osminásobný motocyklový mistr světa Marc Márquez má opět problémy s dvojitým viděním. Vrátily se mu po sérii pádů před nedělní Velkou cenou Indonésie.

Někdejší suverén královské třídy MotoGP na okruhu Mandalika čtyřikrát upadl a po otřesu mozku nakonec o druhý závod sezony přišel. Dnes Márquezova stáj Honda informovala o tom, že má opět problémy se zrakem.

„Vypadá to, že prožívám dejá vu,“ uvedl Márquez na twitteru. „Na cestě zpátky do Španělska jsem měl problémy se zrakem a kontrola u lékaře odhalila, že se mi vrátila diplopie,“ dodal.

„Naštěstí to není tak vážné jako na konci loňského roku. Ale i tak musím teď odpočívat a uvidíme, jak to bude vypadat dál,“ uvedl šestinásobný šampion MotoGP. Další závod je na programu příští týden v Argentině.

Dvojité vidění Márqueze, který byl v úvodním závodě nové sezony před dvěma týdny v Kataru pátý, trápilo už několikrát. Naposledy si devětadvacetiletý jezdec kvůli tomu musel po minulé sezoně dát tříměsíční přestávku.

Marc Márquez v akci • Foto Reuters

Salač v Indonésii na 21. místě na body nedosáhl, Moto2 vyhrál Thajec Čantra

Filip Salač obsadil v druhém startu v motocyklovém mistrovství světa ve třídě Moto2 jednadvacáté místo a ve Velké ceně Indonésie nebodoval. Po startu z osmé řady a 23. pozice se dvacetiletý český jezdec pohyboval neustále na začátku třetí desítky pořadí a poprvé po přestupu z nejslabší kategorie Moto3 dojel do cíle. Zahajovací Grand Prix Kataru před dvěma týdny po nečekaném čtvrtém místě v kvalifikaci po pádu nedokončil.

Překvapivým vítězem závodu se jako první thajský pilot v historii stal Somkiat Čantra, který přerušil sérii italských triumfů v dosavadním šampionátu napříč všemi třídami. Životního úspěchu se dočkal ve 23 letech při jubilejním padesátém startu v Moto2. Dosud bylo jeho maximem páté místo v loňské Velké ceně Rakouska a kromě toho si připsal jen pět dalších umístění v první desítce.

Předchozí závod Moto3 ovládl v Mandalice Dennis Foggia, který navázal na absolutní triumf italských jezdců z Kataru a ujal se průběžného vedení. Vítěz z Losailu Andrea Migno tentokrát do cíle nedojel. Královská MotoGP na závěr programu začala kvůli silnému dešti s více než hodinovým zpožděním a jejím vítězem se stal počtvrté v kariéře Portugalec Miguel Oliveira na KTM. V čele pořadí se udržel vítěz z Kataru Enea Bastianini.

Závod Moto2 byl kvůli podmínkám na trati zkrácen na dvoutřetinovou vzdálenost (16 kol). Čantra vyhrál s třísekundovým náskokem před vítězem z Kataru Celestinem Viettim, který se udržel v čele průběžného pořadí, třetí skončil Španěl Arón Canet.

Salač dorazil do cíle se ztrátou 27 sekund. Během závodu se na chvíli probojoval na konec první dvacítky, ale brzy z ní zase vypadl. „V prvním kole jsme se dohodli, že nemám tolik tlačit, abych hned nepřehřál pneumatiky. Snažil jsem se vézt a v nějakém pátém kole jsem začal tlačit, ale měl jsem problém s předkem. Když jsem měl rovnou motorku, strašně mi odskakoval předek. Musíme vyhodnotit, čím to bylo,“ líčil Salač v tiskové zprávě.

„Splnil jsem svůj cíl, kterým bylo hlavně dokončit závod a posbírat cenné zkušenosti. To se mi v Kataru nepodařilo. Byl to důležitý, ale těžký víkend. Už se těším do Argentiny a pořád se máme co učit, jsem nováček,“ uvedl Salač s vyhlídkou na příští závod o prvním dubnovém víkendu.

Do závodu MotoGP nemohl nastoupit exmistr světa Marc Márquez ze Španělska, který měl v dopoledním warm upu těžký pád a skončil v nemocnici. Na okruh se později vrátil, ale lékaři osminásobnému šampionovi start kvůli otřesu mozku nedovolili.

Také piloti v nejsilnější třídě nejeli původní počet 27 kol, ale jen dvacet, déšť navíc start odložil o 75 minut. Oliveira pak závod na mokré a postupně osychající trati vyhrál s dvousekundovým náskokem před vítězem kvalifikace a obhájcem titulu Fabiem Quartararem, třetí skončil další Francouz Johann Zarco. Stupně vítězů měly kompletně jiné obsazení oproti předchozímu závodu, Bastianini po triumfu v Losailu dojel jedenáctý a celkovou klasifikaci vede už jen o dva body před Jihoafričanem Bradem Binderem.

Miguel Oliveira vyhrál, druhý dojel Fabio Quartararo a třetí Johann Zarco • Foto Reuters

Velká cena Indonésie, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Mandalice:

MotoGP: 1. Oliveira (Portug./KTM) 33:27,223, 2. Quartararo (Fr./Yamaha) -2,205, 3. Zarco (Fr./Ducati) -3,158, 4. Miller (Austr./Ducati) -5,663, 5. Rins -7,044, 6. Mir (oba Šp./Suzuki) -7,832.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 21 závodů): 1. Bastianini (It./Ducati) 30, 2. B. Binder (JAR/KTM) 28, 3. Quartararo 27, 4. Oliveira 25, 5. Zarco 24, 6. P. Espargaró (Šp./Honda) 20.

Moto2: 1. Čantra (Thaj./Kalex) 25:40,876, 2. Vietti (It./Kalex) -3,233, 3. Canet (Šp./Kalex) -4,366, 4. Lowes (Brit./Kalex) -7,918, 5. Augusto Fernández (Šp./Kalex) -12,228, 6. Ogura (Jap./Kalex) -12,384, ...21. Salač (ČR/Kalex) -27,678.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 21 závodů): 1. Vietti 45, 2. Canet 36, 3. Lowes 29, 4. Čantra 25, 5. Augusto Fernández 24, 6. Ogura 20.

Moto3: 1. Foggia (It./Honda) 38:51,668, 2. Guevara (Šp./GasGas) -2,612, 3. Tatay (Šp./(CFMoto) -3,639, 4. García (Šp./GasGas) -3,759, 5. Öncü (Tur./KTM) -3,876, 6. Artigas (Šp./CFMoto) -4,962.

Průběžné pořadí MS (po 2 z 21 závodů): 1. Foggia 34, 2. García 33, 3. Guevara 28, 4. Migno (It./Honda) 25, 5. Öncü 24, 6. Toba (Jap./KTM) 20.