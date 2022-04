König dojel v Assenu osmnáctý. Tým je spokojený a chce, abych se dál učil, říká

Od bodů už nebyl výsledkově daleko… Oliver König ve druhém závodě v Assenu skončil na osmnáctém místě. Přesto nebyl po dojezdu do cíle spokojený. „Neodvíjelo se to podle mých představ. Start se mi sice povedl, ale začal jsem se propadat,“ tvrdil König po druhém víkendu v mistrovství světa superbiků. Další závod je na programu v květnu v Portugalsku. „Tým je spokojený, protože chce ode mě hlavně to, abych se učil,“ dodal jezdec Orelac Racing.

Asi nejlepší výkon předvedl König v nedělním Superpole race, tedy v kvalifikačním závodě na devět kol. Po celou dobu jel totiž ve skupince s Malajcem Hafizhem Syahrinem a s Italem Gabrielem Ruiu. „To rozhodně nejsou pomalí piloti. Dojeli jsme do cíle spolu ve třech desetinách. Líbilo se mi to, zajížděl jsem rychlé časy,“ tvrdil dvacetiletý český jezdec. „Před druhým závodem v Nizozemsku jsem měl dobrý pocit.“

Také start se mu povedl, König se dostal k osmnáctému místu. Pár kol byl opět ve skupince, poté se ale začal propadat. A odstup na konkurence narůstal. Ani si nevšiml havárie, kterou měli jezdci ze špičky. Celkem nedojelo do cíle šest jezdců. „Fyzicky jsem se cítil super, také ve warm-upu. Jen mě trochu více bolela záda v závodě. To ale dám dohromady. Před minulým závodem jsem se zaměřil na ruce, se kterými jsem už neměl potíže. Před dalším závodním víkendem zpevním záda,“ vyhlásil König, který do cíle druhého závodu v Nizozemsku dojel na osmnáctém místě. A to se ztrátou více než minuty na vítěze Španěla Bautistu.

Českého závodníka může těšit určitý progres a také to, že doposud nespadl. „Někdy je ale lepší pád v soubojích o přední místa než jet několik kol osamocený vzadu. Byly by to zase nové zkušenosti,“ dodal s úsměvem. Sám ví ale, že v prvních závodech je nutné najít jistotu na superbikovém stroji. „Tým k tomu tak přistupuje. Pro ně je teď důležité, že jezdím stabilně, dojíždím závody a učím se,“ tvrdil König, který si rovněž pochvaluje celkovou atmosféru v královské třídě. „Je zde hodně dobrá, přijde mi to takové rodinné oproti ostatním šampionátům. Už jsem hodil pár slov například s Jonathanem Reaou.“

Další superbiková zastávka čeká Königa v květnu. Do té doby se bude chtít připravovat na flat tracku a na kole. „Nejspíše si ještě budu připravovat na silniční motorce na Slovensku,“ dodal český závodník.