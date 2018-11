Ogier je pošesté za sebou mistrem světa v rallye, díky Latvalovi slaví i Toyota

Neuville, který většinu sezony vedl a před Australskou rallye ztrácel na Ogiera jen tři body, vypadl ze hry tři rychlostní zkoušky před koncem, kdy při nárazu o val a strom ulomil levé zadní kolo svého hyundaie. Podobně dopadl na mokru v předposledním měřeném úseku Tänak s toyotou, který byl před třetí etapou v čele rallye.

Ogier s vozem Ford vyhrál hodnocení šampionátu o 18 bodů před Neuvillem a o 38 před Tänakem. „Byla to neuvěřitelná sezona, ohromně vyrovnaná, samé nahoru a dolů,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Francouz, který se do čela šampionátu vrátil až v předchozí rallye v Katalánsku.

„Ještě nedávno jsme si mysleli, že letos už sotva vyhrajeme, ale nevzdali jsme se a dali do toho všechno. Vlastně jsme to urvali v poslední rallye a téměř v poslední erzetě, takže je to hodně emotivní,“ řekl Ogier. K vyrovnání rekordní sbírky titulů krajana Sébastiena Loeba mu scházejí ještě tři triumfy.

Neuville skončil v mistrovství světa druhý potřetí za sebou a celkově počtvrté. „Udělali jsme maximum a šli do rizika, abychom se pokusili vyhrát. Neměli jsme už co ztratit,“ uvedl na twitteru po svém odstoupení ze soutěže.

Latvala porazil o 32,5 sekundy Novozélanďana Haydena Paddona a připsal si první vítězství od loňského února, kdy triumfoval ve Švédsku. „Už to trvalo docela dlouho, skoro dva roky. Už jsem ani nevěřil, že ještě někdy vyhraju. Tyhle ošemetné podmínky mi ale seděly,“ řekl po osmnáctém prvenství v kariéře třiatřicetiletý finský jezdec, který se posunul v konečném pořadí šampionátu na čtvrté místo.

Australská rallye, závěrečný podnik mistrovství světa v automobilových soutěžích:

1. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris) 2:59:52,0, 2. Paddon, Marshall (N. Zél., Brit./Hyundai i20) -32,5, 3. Östberg, Eriksen (Nor./Citroën C3) -52,2, 4. Lappi, Ferm (Fin./Toyota Yaris) -1:02,3, 5. Ogier, Ingrassia (Fr./Ford Fiesta) -2:30,8, 6. Evans, Barritt (Brit./Ford Fiesta) -3:05,1.

Konečné pořadí MS (po 13 soutěžích): 1. Ogier 219, 2. Neuville (Belg./Hyundai i20) 201, 3. Tänak (Est./Toyota Yaris) 181, 4. Latvala 128, 5. Lappi 126, 6. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20) 84, ...15. Kopecký (ČR/Škoda Fabia) 17.

Pořadí týmů: 1. Toyota 368, 2. Hyundai 341, 3. M-Sport Ford 324, 4. Citroën 237.