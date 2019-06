Po Portugalsku spokojenost. Ve výzvě tým obstál, říká šéf Škoda Motorsport | iSport.cz

Výsledky mluví za vše, ale přesto bych si to rád ještě poslechl od vás. Jaká tedy byla Portugalská rallye?

„Jedním slovem úspěch. Oba naše vozy dojely ve své kategorii na prvních pozicích a nepotýkali jsme se s žádným větším technickým problémem, takže jsem za celý tým velmi spokojený. Musím také pochválit obě posádky.“

Na světové scéně se poprvé předvedla nejnovější verze vozu Fabia R5 evo a výsledek už snad ani nemohl být výraznější.

„Je to tak, a jsme rádi i proto, že tahle rallye patří mezi jednu z těch náročnějších. Když auto uspěje tady, tak to znamená více než ve většině ostatních soutěží. Byla to výzva a celý tým v ní obstál.“

Skutečně auto šlapalo tak dobře, nebo se přece jen objevily detaily, na kterých bude třeba ještě zapracovat?

„Až všechno vyhodnotíme, tak se tam nějaké drobné technické detaily určitě ještě objeví. V následujících dnech projdou vozy důkladnou kontrolou, takže je možné, že se tam skutečně něco najde, o pár detailech už víme. Ale k úspěchu je také potřeba štěstí, Honza Kopecký si v jednu chvíli poškodil přední ližinu o velký kámen, tomu se člověk nevyhne. Naštěstí to nebylo tak zlé, aby musel zastavit.“

Jan Kopecký zasáhl do mistrovství světa 2019 až v polovině sezony, a to rovnou na šotolině, na které dlouho nezávodil. Panovala s jeho výkonem spokojenost?

„Odvedl výborný výkon, řekněme takový svůj standard. S ním i se spolujezdcem Pavlem Dreslerem jsme byli velmi spokojení.“

V Portugalsku se skutečně hodně prášilo • Foto Škoda Motorsport

Kategorii WRC2 PRO ovládl Kalle Rovanperä a jeho závodní hvězda tak září čím dál víc. Pomáhá finskému mladíčkovi i to, že může být v tandemu právě s někým tak zkušeným, jako je Kopecký?

„Vztah mají dobrý a jako správní závodníci se vzájemně respektují. Honza si je jistější na asfaltu, Kalle, jak jsme viděli v Portugalsku, zase jezdí raději na šotolině, takže je fajn, že se doplňují a své poznatky a zkušenosti si dokáží vyměnit. Ze spolupráce mezi posádkami máme dobrý pocit.“

Díky výhrám v Chile a Portugalsku vede, jak daleko to může jednou syn slavného Harriho Rovanpery dotáhnout?

„Záleží na mnoha faktorech a samozřejmě hlavně na něm. Rallye není jen o talentu. Ale vzhledem k tomu, jaké předvádí už teď výkony, a že je odmala připravován na kariéru závodního jezdce, tak když na sobě bude pracovat, může jednoho dne vyhrávat světové soutěže a třeba se vypracuje i k titulu. Zatím je ale předčasné něco takového probírat, v jeho věku na něj číhá i plno nebezpečí. Záleží na něm, jak se s tím dokáže popasovat.“

Kalle je zatím ještě teenager a na pohled vypadá jako školák, talentu má ale na rozdávání. Nezneužívá toho a vidíte na něm, že se stále rád učí?

„Určitě ano. Myslím si, že za tu dobu co je u nás už určitě pochopil například to, že ne vždycky je závodění jen o rychlosti a že je důležité důvěřovat okolí a poslouchat členy týmu, kteří se vždy snaží mu dobře poradit. I Portugalská rallye ukázala, že oproti loňské sezoně lépe zvládá krotit svůj temperament a rychlost a jet chytře.“

Je stále třeba ho občas krotit?

„Krotit spíše jak jsem říkal ve smyslu rychlosti. Ono je samozřejmě hezké vyhrávat jednu rychlostní zkoušku za druhou, ale jet s vysokým rizikem defektu pak může znamenat klidně několika minutovou ztrátu, a to se pak obtížně dohání. Je vidět, že se v tom posunul dál.“

Další na plánu je už za necelé dva týdny Rallye Sardinie. Bude se bojovat o zlatý hattrick?

„Zopakovat na Sardinii stejný výsledek by bylo jako z říše snů. Ale víte jak to je, je to sport, faktorů je mnoho, my se ale budeme snažit zodpovědně připravit a uvidíme.“