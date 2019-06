Kopecký po úspěšném Portugalsku: Prach jsme kašlali asi 3 hodiny | iSport.cz

Vaše letošní premiéra ve WRC je za vámi a nedá se říct, že by se nepovedla. Jaké jsou první pocity v cíli?

„Jsme v první řadě oba moc rádi, že jsme znovu dostali možnost se po delší době objevit v seriálu mistrovství světa, a to rovnou s novým vozem. Portugalsko bylo letos pekelně horké a pocítili jsme to i my. Myslím, že jsme v kabině mohli klidně mít zhruba kolem 50 stupňů. Navíc ten prach jsme vykašlávali snad tři hodiny.“

Horko samozřejmě nepomáhalo ani stavu tratě.

„Přesně tak, cesty byly hodně rozehřáté, plné písku a neutemované a z dojezdů to místy dělalo pořádný očistec.“

S výsledným druhým místem ve své kategorii a osmým celkovým panuje spokojenost?

„Panuje, samozřejmě kdybychom závodili na asfaltu, tak bych přemítal nad tím, proč jsme nedojeli první. Na šotolině jsme ale byli po dlouhé době, a já jsem rád za to, jak nám to šlo.“

V sobotu nastaly trochu horké chvíle, a to když se vám přes čelní sklo ohnula kapota. Jaký to byl pocit?

„No my jsme hlavně dostali instrukce, abychom náhodou neudělali nějakou hloupou chybu. To se mi s tím, že jsem zapomněl zavřít kapotu, povedlo. Ale dobře to dopadlo.“

Co se člověku v tu chvíli prožene hlavou? Je hodně těžké nezazmatkovat?

„Snažil jsem se skrčit na sedačce, abych viděl co nejvíc, a hlavně jsem musel jet dál. Výhled je v tu chvíli dost omezený, já jsem pak byl především naštvaný sám na sebe. V určitých místech jsem musel sundat nohu z plynu. Máme samozřejmě rozpis, ale když úplně nevidíte, nejsou vidět kameny ani horizonty.“

Nakonec se to obešlo bez větších trablí, a teď tedy bude čas užít si obrovský úspěch v podobě doublu s novým autem.

„Je to pro něj obrovská reklama. Troufnu si říct, že jen tyhle auta tady v kategorii R5 neměly žádné technické problémy, a to je skvělá vizitka.“

Vy jste se před pár dny poprvé stal otcem, takže tato rallye byla i v tomto malou premiérou. Cítil jste nějaké změny?

„Žádnou změnu jsem necítil. Poslední dny jsem si zvykal na novou roli, ty první dny jsou náročné, takže jsem se tu popravdě vyspal víc než doma.“