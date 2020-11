Kopecký po 11 letech končí jako tovární jezdec Škody, bude pro ni testovat

„Již nyní můžeme potvrdit, že v příštím roce tovární tým Škoda Motorsport nepojede mistrovství České republiky a tudíž ani Jan Kopecký nebude reprezentovat tovární barvy. S Janem máme nicméně platnou smlouvu a bude u nás pokračovat v roli testovacího jezdce,“ uvedl šéf týmu Michal Hrabánek v tiskové zprávě.

Kopecký byl členem týmu od roku 2009 a je podepsán pod většinou úspěchů v posledních letech. Zároveň se věnoval vývoji a testování speciálů Škoda Fabia různých specifikací. „Pro příští rok jsme se rozhodli u příležitosti oslav 120. výročí značky Škoda v motorsportu výraznějším a rozsáhlejším způsobem podporovat skrze autorizované obchodní partnery větší počet soukromých jezdců startujících s vozy Škoda Fabia rally2 a rally2 evo,“ řekl Hrabánek.

Jedním z nich by měl být i Kopecký, který chce v soukromém týmu startovat v mistrovství České republiky. V něm letos skončil druhý za Václavem Pechem, který ukončil ve zkráceném šampionátu pětiletou nadvládu Kopeckého. Kvůli koronaviru se v této sezoně jely pouze tři domácí mistrovské soutěže.

Rodák z Opočna i díky roli testovacího jezdce nebere změnu své role jako úplný odchod z týmu Škoda Motorsport. „Pořád budu součástí továrního týmu,“ řekl Kopecký ČTK. Zásadní změnou však pro něj je nutnost zajistit si finance na závodní program. „Na čemž teď pracujeme. Uvidíme ale, jestli se nám to vůbec podaří a někde se příští rok objevíme,“ uvedl zkušený jezdec.

Současná ekonomická situace, kdy má řada firem problémy související s koronavirovou situací, mu navíc příliš nenahrává. „Pro nás je to navíc složitější tím, že jak jsem závodil za tovární tým, tak jsem nepotřeboval kolem sebe žádné silné partnery. Musíme navázat nové kontakty s partnery, kteří by nás dokázali podpořit, to je složité,“ přiznal Kopecký.

Ve hře je tak nyní řada možností, od startu ve vybraných rallye až po účast v celém českém seriálu. „Může se ale stát, že to nevyjde a budu už jen testovat pro Škodovku,“ řekl Kopecký. Kladem je, že rodinný tým už má vůz Škoda Fabia R5 nejnovější specifikace. „Nemáme ale žádné náhradní díly,“ dodal.