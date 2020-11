Červená a modrá. Loprais bude mít na Dakaru parťáky: Můžu víc riskovat

„Rozhodně nám to dodá určitý klid a pohodu, ačkoliv na trati speciálky člověk nikdy neví, jestli druhý vůz jede minutu nebo hodinu za ním,“ říká Aleš Loprais. „Každopádně je dobré vědět, že někde za vámi je další auto, které vám může poskytnout třeba náhradní pneumatiku. Díky tomu se vám na kamenitých Dakarech, k nimž saúdskoarabský rozhodně patří, otevírá možnost zrychlit. Můžete totiž více riskovat v místech, kde jinak musíte jet na jistotu.“

Díky tomu může Loprais pozměnit zažitou strategii. „Roky jsem se v podobných místech snažil jet akurátně, což samozřejmě znamenalo svižně, ale zároveň jen tak rychle, abych minimalizoval riziko defektu. Tato strategie mi vycházela. Ovšem s ohledem na nasazení, které v podobných pasážích předvádějí například jezdci Kamazu, bych ji nyní rád změnil.“

Celý tým se navíc velmi dobře zná. Tománek s Kašpárkem se v jedné kabině na Dakaru sešli již v roce 2014, kdy startovali také s Tatrou z dílen Loprais Teamu. O tři roky později jeli Tománek se Strossem, dva velmi zruční mechanici, společně s Lopraisem.

„Na Dakaru se může stát neuvěřitelné množství nepředpokládaných věcí a v takových situacích je další pomoc k nezaplacení,“ těší Lopraise. „Mít u sebe spřátelenou posádku bude fajn třeba i před startem jednotlivých etap. Sice máme na Dakaru spoustu kamarádů, ale ve chvílích, kdy stoupá předstartovní horečka a nervozita nebo už jde v závodě do tuhého, drží se týmy často pospolu a nikoho dalšího mezi sebe nepouští. My bychom teď měli mít díky Jendovi, Tomovi a Jirkovi vlastní parťáky, s nimiž se i v takových situacích můžeme bavit o čemkoliv. Mělo by to být pohodovější.“

Loprais vůz Praga V4S DKR, se kterým měl před rokem na Dakaru premiéru, testoval počátkem listopadu v Polsku. „Šli jsme po spolehlivosti, vůbec jsme neřešili zvyšování výkonu nebo nějaké zásadní změny,“ shrnuje celoroční práci týmu na dakarském speciálu. „Pozornost jsme věnovali věcem, které nás trápily. Zlepšili jsme tlumení kabiny, chlazení, elektroniku, detaily kolem sání, výfukového potrubí a turbodmychadla. Větší novinkou jsou pádla pod volantem, díky nimž mohu v určitých momentech zasahovat do řazení automatické převodovky. Nejedná se o velké změny, ale měly by mít zásadní vliv na konzistenci našich výkonů.“

Před rokem skončil Loprais s Alkendim a Pokorou sedmí. Dlouho atakovali medailové pozice, v osmé etapě se dostali na stupně vítězů, pravidelně dojížděli v první desítce. Po problémech v předposlední etapě klesli na sedmou příčku. „Na Dakar jedeme s obrovskou pokorou a chceme si ho užít. Zároveň je však pravda, že si závod dokážu užít jen v případě, že bojujeme vepředu. Jinak to prostě neumím,“ dodal Aleš Loprais.