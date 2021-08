Barum rallye 2021: jaký je program a kudy vede trasa 50. ročníku?

Automobilový jezdec Jan Kopecký bude hlavním favoritem nadcházející Barum Czech rallye Zlín, která bude vedle českého šampionátu tradičně součástí i mistrovství Evropy. Devětatřicetiletý závodník ovládl prestižní moravskou soutěž již osmkrát v kariéře a od roku 2015 zde nebyl poražen, pro letošek se však chce hlavně soustředit na boje o body do českého šampionátu.

Průběžné pořad MČR: 1. Kopecký 218 bodů, 2. Mareš 167, 3. Černý (všichni Škoda Fabia Rally2 Evo) 139, 4. Stříteský (Škoda Fabia R5) 132, 5. Pech (Ford Focus WRC) 87, 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 72.

Průběžné pořadí ME: 1. Lukjaňuk (Rus./Citroën C3 Rally2) 67, 2. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia Rally2 Evo) 66, 3. Llarena (Šp./Škoda Fabia Rally2 Evo) 61, ...10. Cais (ČR/Ford Fiesta R5) 28.

Program a trasa Barum Rallye 2021

Jubilejní 50. ročník rallye začne tradičně v pátek v noci městskou rychlostní zkouškou, v sobotu a v neděli je na programu dalších 14 erzet.

RZ Název Délka (v km) Čas startu pátek 27. srpna RZ1 Zlín 9,18 21:15 sobota 28. srpna RZ2 Březová I. 12,73 9:31 RZ3 Hošťálková I. 18,86 10:29 RZ4 Komárov I. 8,46 13:17 RZ5 Pindula I. 18,95 13:55 RZ6 Březová II. 12,73 15:28 RZ7 Hošťálková II. 18,86 16:26 RZ8 Komárov II. 8,46 19:14 RZ9 Pindula II. 18,95 19:52 neděle 29. srpna RZ10 Halenkovice I. 8,85 8:03 RZ11 Biskupice I. 7,59 8:51 RZ12 Májová I. 25,43 9:54 RZ13 Halenkovice II. 8,85 12:42 RZ14 Biskupice II. 7,59 13:30 RZ15 Májová II. 25,43 14:33

Kompletní trasu včetně mapy najdete na oficiálních stránkách Barum Czech Rally Zlín.

Startovní listina Barum Rallye 2021

Hlavním "evropským" soupeřem Kopeckého by měl být zkušený Nor Andreas Mikkelsen, jenž má na kontě 116 startů v mistrovství světa a byl členem továrních týmů Volkswagen a Hyundai. Aktuálně jezdí stejně jako Kopecký s vozem Škoda Fabia Rally2 Evo a ve Zlíně pojede poprvé se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem.

I z pohledu českého mistrovství přišel Kopecký o jednoho velkého soupeře, průběžně třetí Jan Černý se totiž na rallye vůbec nepřihlásil. Úřadující domácí šampion Václav Pech navíc nastoupí až s číslem 87, neboť pojede s vozem kategorie WRC a je přihlášen jen do českého mistrovství. A zlínští pořadatelé preferují ME a pravidla Mezinárodní automobilové federace.

St. číslo Jezdec Spolujezdec Vůz 1 Alexey Lukyanuk (Rus.) Alexry Arnautov (Rus.) Citroen C3 Rally2 2 Andreas Mikkelsen (Nor.) Jonas Andersson (Švéd.) Škoda Fabia Rally2 evo 3 Efren Llarena (Šp.) Sara Fernandez (Šp.) Škoda Fabia Rally2 evo 4 Miko Marczyk (Pol.) Szymon Gospodarczyk (Pol.) Škoda Fabia Rally2 evo 5 Norbert Herczig (Maď.) Ramón Ferenccz (Maď.) Škoda Fabia Rally2 evo 6 Jan Kopecký Jan Hloušek Škoda Fabia Rally2 evo 7 Jari Huttunen (Fin.) Mikko Lukka (Fin.) Hyundai i20 R5 8 Erik Cais Jindřiška Žáková Ford Fiesta Rally2 9 Yoann Bonato (Fr.) Benjamin Boulloud (Fr.) Citroen C3 Rally2 10 Filip Mareš Radovan Bucha Škoda Fabia Rally2 evo

Kompletní startovní listinu i aktuální výsledky naleznete na oficiálních stránkách závodu.

Diváci a vstupenky na Barum Rallye 2021

Divákům 50. Barum rallye je umožněn vstup do prostoru technické přejímky, na jednotlivé rychlostní zkoušky i to prostoru servisu v otrokovickém areálu. Během víkendové programu mají diváci na výběr ze dvou druhů vstupenek:

Jednorázový vstup (150 Kč) - platí pro vstup na jednotlivé rychlostní zkoušky nebo do servisní zóny. Zakoupit lze na přístupových místech k RZ a jsou vhodné především při návštěvě max. tří RZ během závodního víkendu.

Volný vstup (450 Kč) - držitel vstupenky získá přístup na čtvrteční technickou přejímku, přístup ke všem RZ během závodního víkendu i do servisní zóny v Otrokovicích. Visačky za 450 Kč jsou mj. v prodeji od začátku srpna na čerpacích stanicích v okolí trati.

Vstup zdarma - děti do 10 let v doprovodu rodičů, zdravotně postižení. Zdarma je pak přístupná páteční městská RZ v centru Zlína.

Kalendář MČR v rallye 2021

Termín Akce 26. - 28. března 2021 Valašská Rallye 2021 7. - 9. května 2021 Rallye Šumava Klatovy 2021 20. - 22. května 2021 Rally Český Krumlov 2021 17. - 19. června 2021 Rally Hustopeče 2021 9. - 11. července 2021 Rally Bohemia 2021 27. - 29. srpna 2021 Barum Czech Rally 2021 8. - 10. října 2021 Rally Pačejov 2021

Mistři ČR v rallye od roku 2010