Talent Cais před Barumkou: Cyklistika mi pomohla. Doufám, že bude pršet

V letošním roce se mu daří. V evropském šampionátu ERC pokaždé ve třech soutěžích dojel do cíle, naposledy v Itálii skončil desátý. K tomu v Polsku poprvé v kariéře ovládl závod, v Rakousku byl druhý. Navíc Erik Cais vyhrál také Rallysprint Kopná, který rovněž pořádá kousek od Zlína. Dařilo se mu už při dnešní kvalifikační rychlostní zkoušce, když dojel o půl vteřiny za Norem Mikkelsem a skončil druhý.

Cítíte, že jste nejlépe připraven na letošní ročník Barumky?

„Moc mě těší, že v letošním roce předvádíme nejen rychlost, ale také konzistenci. To je pro nás velmi důležité. Barumka je ale velmi náročný závod, v rámci evropského seriálu možná nejdelší. Jakýkoliv výsledek je tady brán s velkou váhou. A pro mě je to naprosto speciální soutěž.“

V čem přesně?

„Jede se kousek od mého domova, je to srdcový podnik. Pamatuji si, jak jako malý někdy v roce 2005 jsem hadříkem leštil tátovi auto v servisu. Tam mě brávala máma. Teď zde startuji s číslem, které je v top 10.“

Konkurence je zde obrovská. Ve Zlíně pojede vítěz kvalifikační zkoušky Andreas Mikkelsen, dvojnásobný mistr Evropy Alexej Lukjaňuk z Ruska, ale také domácí špička v čele s Janem Kopeckým. Co bude podle vás rozhodovat?

„Jedním z klíčových faktorů bude také to, kdo dostane defekt. Jede se po rozbitém asfaltu. Navíc na těch delších erzetách je snadnější udělat chybu. Skvadra rychlostních zkoušek je však ve Zlíně dokonalá, člověk si užívá každý metr v autě. Moc se těším, až se tu uvidím s fanoušky a společně s celou svoji rodinou budou fandit u tratě.“

Vy jste známý tím, že právě rozbitý asfalt máte rád.

„Čím těžší, tak tím lepší. Nejlepší je to ještě v kombinaci s deštěm.“

A proč vám to tak vyhovuje?

„Při dešti mě to nesmírně baví, protože se musí ukázat velký cit s vozem a terénem, maximálně číst trať a predikovat pasti. Tohle přesně mám naučené ze závodní cyklistiky, konkrétně z horských kol, kde jsem několik let fungoval v továrním týmu. Třeba v Rakousku na letošní soutěži celý den pršelo a mně se na rozbitých tratí podařilo být v ten den jeden z nejrychlejších. Většinu místních pilotů jsem překvapil.“

Lze zkombinovat cyklistiku a rallye?

„Určitě. Díky horským kolům jsem se naučil brutální disciplíně a hlavně lépe číst terén. Umím vnímat rychlost celým tělem a hbitě reagovat na okolí. Byl jsem součástí továrních týmů. Velmi často jsme závodili v lese a za špatného počasí. Když je bláto a prší, tak se cítím v autě nejlépe.“

A víte, jaká je předpověď na víkend?

„Na to se dívám neustále. Já budu absolutně nejraději, když začne pršet.“ (směje se)

Kdo je vaším největším vzorem?

„Sice jsem se narodil ve stejný den jako Colin McRae, ale líbí se mi francouzský styl, který je velmi čistý. Právě Sébastien Loeb nebo Ogier se zaměřují na to, aby v průjezdech nikde neztráceli. To mi sedí nejvíc, protože podobný přístup funguje i v cyklistice.“

Patříte k největším talentům světové rallye. Co je vaším cílem?

„Samozřejmě se dostat jednou do nejvyšší kategorie WRC, do mistrovství světa. Ale zatím jsem si vytyčil cíle být co nejvýše na evropských závodech v rámci juniorské kategorie. Tam jsem v průběhu roku byl pokaždé v top 3, pokračovat v tom chci také na Barumce.“