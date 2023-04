Cais měl nehodu na Chorvatské rallye. Na trati, kde před týdnem zemřel pilot

Nezdarem skončila první rychlostní zkouška na Chorvatské rallye pro českého jezdce Erika Caise. Závodník WRC 2 se dostal mimo trať a soutěž pro něj pro dnešní den skončila.

„Bohužel jsme nemohli vyjet, takže jsme čekali na odtahovku a už jsme nestihli start další rychlostní zkoušky. V sobotu nastoupíme do dalších rychlostních zkoušek. Hlavní ale je, že se posádce nic nestalo a auto má také jenom kosmetické poškození,“ uvedl Jaroslav Orsák, šéf týmu Orsák Rallysport, za který Cais jezdí.

Na stejné trati přitom přesně před týdnem přišel o život irský závodník Craig Breen. Šlo o vůbec první úmrtí pilota WRC od 1. března 1989. Tehdy zahynul Portugalec Augusto Mendes.

„Craig se zúčastnil testu před chorvatskou rallye. Vozovka byla velmi kluzká a auto v relativně nízké rychlosti sjelo ze silnice a narazilo do dřevěného oplocení. Jeden ze sloupků, který byl součástí plotu, následně vnikl do kabiny skrz okno na straně jezdce. Spolujezdec James Fulton se při nehodě nezranil,“ stojí v oficiálním prohlášení Cyrila Abiteboula, šéfa týmu Hyundai motosport, za který Breen jezdil.

Na počet zesnulého pilota tak řada jezdců vyjela na trať s autem, které na sobě mělo napsáno Breenovo jméno. „Je to obrovská tragédie, která nás všechny zasáhla. Bohužel je to součást sportu, který děláme. I když jsou auta v dnešní době na té nejvyšší bezpečnostní úrovni, tak se takové věci stát můžou. Hrozně nás to všechny mrzí. Atmosféra v Chorvatsku je opravdu ponurá. Kompletně všichni tady závodíme pro Craiga,“ dodal Cais, který bude v závodě pokračovat opět v sobotu.

S tím, že tento víkend budou závodit pro svého zesnulého kolegu, se ztotožňují i další piloti. „Bude to opravdu těžké. Momentálně se mi daří dobře, ale to není to nejdůležitější. Cílem tohoto víkendu je jezdit pro Craiga,“ uvedl Kalle Rovanpera, kterému v šampionátu WRC patří průběžné třetí místo.

„Uvnitř je to prázdné a žere nás to zaživa. Je to těžké, ale slíbil jsem, že se při startu usmějeme na Jackie (matka Breena) a budeme pokračujeme,“ dodal čtvrtý muž průběžného pořadí Ott Tanak.