Děsivá nehoda na rallye? Lidi u trati zodpovídají sami za sebe, říká jezdec

Ačkoliv běžně na závody vyrážejí spíše v roli jezdce a navigátora, na Středoevropskou rally se vydali jako diváci. Závodník Petr Semerád se spolujezdcem Dannym Perseinem přijeli na Šumavu podpořit svého přítele - úřadujícího mistra světa Kalleho Rovanperu.

Stává se často, že diváci stojí na nevhodných místech, co se týká bezpečnosti?

Semerád: „Že diváci místy stojí špatně, není standardní, ale stává se to. Aktuálně se to řeší hlavně proto, že Lappi šel v tom místě ven ze silnice. Kdyby tam nehavaroval, pravděpodobně se teď o ničem ani neví. Ale ano, fanoušci určitě nestáli ideálně. Byli na tečně zatáčky, což znamená, že auto brzdilo proti nim. Pokud se rozhodnete stát na venkovní straně zatáčky, vždycky byste měli být spíš opodál, ideálně až za tou zatáčkou. Takhle jak stáli oni, to určitě bylo špatně. Na druhou stranu, diváci nejsou hloupí. Jsem přesvědčený, že kdyby tam nebyly stromy, které je mohou do jisté míry ochránit, nestoupli by si tam.“

Mohli to podle vás pořadatelé lépe pohlídat?

Semerád: „Před startem každé rychlostní zkouškou projíždí trať safety delegáti, kteří mají mimo jiné za úkol kontrolovat fanoušky okolo tratě. Nemůžou ale podchytit úplně všechno. Stává se, že lidi často před startem rychlostní zkoušky stojí někde opodál, a když vidí, že delegáti už projeli, přemístí se. Za mě to byla jednoznačně chyba diváků.“

Persein: „Fanoušci jsou si většinou vědomi, že nestojí úplně ideálně. Proto když projíždí safety delegát, cíleně se schovávají a potom vylezou zpátky. Ví, že v tu chvíli už je nemá kdo načapat. A i když jim náhodou někdo něco řekne a napomene je, tak stejně pak jdou a vylezou do tratě.“

Takže podle vás nenese za situaci zodpovědnost organizátor?

Semerád: „Je to závod mistrovství světa, takže je to hodně roztahané. Pořadatelé nemůžou stát co padesát metrů a tam ukázňovat diváky. Fanoušci mají zodpovědnost sami za sebe. Kdyby Lappi někoho nedej bože srazil nebo někoho trefil nějaký karbonový díl, tak to není vina závodníka ani pořadatele. Diváci mají jasné pokyny, kde můžou stát. To, že si lidé bývají i tam, kde nemají, je jejich blbost.“

Persein: „Přirovnal bych to k tomu, když někdo provozuje rozhlednu nebo vyhlídku a opakovaně by upozorňoval turistu, že se nemá předklánět přes zábradlí. Pak si ten provozovatel jen na chvíli odběhne a turista spadne dolů, protože se moc předkláněl. To podle mě také nelze stoprocentně brát jako odpovědnost majitele. Ten udělal všechno, co mohl.“

Semerád: „Musím říct, že pořadatelé, na které jsme narazili během rychlostních zkoušek na Šumavě my, dělali svoji práci dobře. Tlačili zpátky každého, kdo se snažil dostat příliš dopředu k trati. Některé věci se ale zkrátka podchytit nedají.“

Co je jezdec schopný vnímat, když jede v závodním autě?

Semerád: „Jediné na co se závodník soustředí, je jízda. Nemá kapacitu zabývat se tím, kde stojí nebo nestojí diváci. Konkrétně Lappi diváky ani vidět nemohl. Do zatáčky přijel tak strašně bokem a pozadu, že o nich vůbec nevěděl. To, jak málo chybělo, aby se stalo něco vážného, se dozvěděl až z videa.“