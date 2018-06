Výměna odpálila spor! Hanika nahradil v MS superbiků Ježka, ten se zlobí

Je to ožehavý a nepříjemný spor. Ondřej Ježek v únoru s velkou nadějí zahájil superbikovou sezonu v týmu Guandalini Racing, aby už v červnu dostal nečekaného padáka.

Po sedmi odjetých závodech s pouhými dvěma body, ale i kvůli údajnému nedodržení některých smluvních podmínek. Jakých? „To zveřejňovat nebudu. Případně jen na patřičných místech,“ prohlásil šéf Mirco Guandalini pro specializovaný web Corsedimoto.com. Má se za to, že své sehrála i některá Ježkova kritická vyjádření. Přičemž rodáka z Brna nahradili jiným rodákem z Brna – Karlem Hanikou.

„V tuto chvíli můžu jen potvrdit, že jsem od pana Guandaliniho dostal e-mailovou zprávu, ve které ukončuje mé působení v týmu Guandalini Racing. Já se domnívám, že k tomuto kroku nejsou právní důvody, proto považuji ukončení za bezdůvodné a budu požadovat vrácení alikvotní částky, kterou jsem týmu uhradil na celou sezonu MS superbiků. Případně zvážím další právní kroky,“ reagoval na svých oficiálních stránkách Ježek.

Měli k tomu co říct i představitelé Autoklubu ČR. Proč? Protože zrovna v pondělí představovali veřejnosti nového reprezentačního manažera Jakuba Smrže (jeho bratr Matěj se zase stal předsedou komise závodů silničních motocyklů), který v Guandalini Racing též působil a na této rošádě v MS superbiků měl svůj podíl.

Nikoliv však dle svých slov aktivní, jak se mohlo zdát.

„Byl jsem osloven už před závodem v Brně (9. června), asi už tam něco nefungovalo. To jsem ale nemohl, a ani bych to Ondrovi neudělal. Dokud bylo Guandalini oficiálně s jezdcem, tak to se prostě nedělá. Po Brně mě ale kontaktovali znovu, že se s Ondrou rozešli. Ve hře byla i varianta, zda bych za ně nejezdil já, ale byl jsem zraněný a po konzultaci s Karlem a Viktorem (Nossem - majitel Mercury Racing, za který Hanika jezdí) jsem jim navrhl Karla,“ vysvětloval Jakub Smrž.

Protože 22letý Hanika toho času jezdící vytrvalostní závody by k této sérii mohl sedět.

„Karel je mladý, rychlý a talentovaný. Z mého pohledu je to nyní nejrychlejší Čech v superbikovém odvětví. Já sám jsem jezdil za Guandalini tři roky a neměl jsem s nimi problém. Nevím, co se tam odehrálo, ale řekli jsme, že to zkusíme. Karel se bude moct ukázat a zvážit, zda to má smysl,“ uvedl Smrž.

Veškeré kritiky na svou adresu proto odmítá.

„Ne, Smrž nevyhodil Ježka a Hanika taky ne. Ani že Hanika bude jezdit za Ježkovy peníze. Nebo že Autoklub platí start Karla, to ne. Karlův start nikoho nic nestojí a má zadarmo šanci ukázat svůj potenciál,“ vysvětlil Smrž. „Je to tak, že nic nedostane ani nic nepřinese. Teď ho čeká testovací víkend, ale do budoucna bychom se – a je jedno s jakým týmem – rádi bavili o tom, kolik si ten jezdec vydělá,“ dodal.

Ústřední závod důvěry tudíž pro Haniku přijde o tomto víkendu na americkém okruhu v Laguna Seca. „Guandalini Racing to chce dělat tak, že by měl Karla do konce sezony s tím, že Laguna Seca bude testovací závod. Karel přece jen nezná motorku ani trať. Chceme, aby se zlepšoval a postupně si zvyknul. Pro nás je to interně postavené tak, že pokud se ukáže, že to má smysl, tak se nebráníme, aby dojel sezonu. Po Laguně uvidíme,“ řekl Smrž.

A jaké pak bude řešení situace kolem Ježka? Ten údajně po týmu požaduje částku kolem milionu korun, což by měla být polovina toho, co za svou sedačku musel před sezonou zaplatit. O tom však šéf Mirco Guandalini nechce prý ani slyšet.

„Mrzí nás, že došlo k rozvázání spolupráce Ondry Ježka s týmem Guandalini, Ondra je špičkový jezdec. Věřím, že to dobře dopadne a rozumně se s týmem domluví, aby to nebylo na dlouhé právní bitvy,“ uvedl šéf Autoklubu Jan Štovíček.

Co by tedy Ježkovi ze svého pohledu vyhlášeného právníka doporučil?

„Těžko se to hodnotí, když neznáte detaily. Pochopil jsem z médií, že je uzavřená smlouva, která vyžaduje od jezdce finanční plnění, a za to má být asi protiplnění týmu. Tvrdí se tam, že Ondra měl snad porušit smlouvu, když se vyjádřil, jak se vyjadřovat neměl… nevím. Za Autoklub bychom Ondru určitě rádi podpořili, je to jezdec, který má kvality jezdit MS superbiků,“ uvedl Štovíček, který zastupoval třeba cyklistu Romana Kreuzigera.

Pomohl by tedy případně i Ježkovi? „Nevím, jestli se to dostane tak daleko. Když už přijdou soudní spory, není to dobře. To je vždy nadlouho, je to náročné, nákladné, ubíjí to psychiku. Samozřejmě Ondrovi rád pomůžu právnicky, když to bude nutné, ale nepřál bych mu, aby se to dostalo až takhle daleko,“ dodal Štovíček.