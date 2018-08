Podmol předvedl ve Vlašimi první venkovní salto vpřed!

Front flip, nebo-li salto vpřed, poprvé oficiálně skočil Podmol na loňské akci FMX Gladiator Games v pražské 02 aréně. Stal se prvním Čechem, který něco takového dokázal. Nejlepší český freestyle motokrosař náročný a ojedinělý trik předvedl také během akce „Vlašim žije sportem“. „Určitě je rozdíl skákat pod střechou v hale a venku. Musí se dávat pozor na boční vítr,“ doplnil Podmol, který právě s větrem měl potíže na akci ROCK'N'RIDE, kterou pořádal začátkem srpna. Během salta ztratil balanc a po pádu si přivodil otřes mozku. „V sobotu už jsem neměl žádný problém a počasí se uklidnilo,“ dodal Podmol, stříbrný medailista letošních X-Games.

VIDEO z celé akce





Během oslav 700. narozenin města Vlašim představili poprvé svou PodmolBros FMX show. Na celonafukovacím dopadišti bylo k vidění mnoho triků a salt. „Vyzvali jsme dokonce samotné diváky, aby si rozhodli, jaké triky po nás chtějí. Bylo to parádní,“ doplnil Podmol, který tuto show komerčně nabízí dalším zájemcům z řad měst nebo firem. Moderování se ujala Hana Mašlíková společně s Petrem Kuchařem, legendou domácí FMX scény. Kromě bratrů Podmolů se divákům představil František Máca, Radek Bílek, Lukáš Volšický nebo šestnáctiletý Josef Aron.

Ještě před oficiálním programem Podmol přeskočil dakarský kamionový speciál. A navázal tak na červnovou událost, kdy saltem přelétl přes rodinný dům. „Stále otázkou zůstává, co dalšího mám přeskočit. Snad někoho napadne nová adrenalinová výzvu,“ dodal loňský vicemistr světa. Ve Vlašimi bylo také k vidění vystoupení týmu VSA Extreme na u-rampě. Josef Dressler (mistr světa v cyklokrosu a rodák z Vlašimi) učil lidi, jak správně jezdit na kole. Parkour skupina In Motion ukázala divákům, čeho je schopno lidské tělo. Richard Mošna (4kolka) a Lukáš Petráček (trial) zase předvedli exhibici svou street kaskadérskou motoshow plnou driftů a smyků a přeskakování diváků. Akce pokračovala divokou Excelent aftepárty ve vlašimském klubu do ranních hodin.