Fotograf Chytka bude na Dakaru stíhat legendárního Loeba | iSport.cz

Fotit v dunách je specifické. A pro Mariana Chytku největším zážitkem. „Nejhezčí pohled je, když nekonečné písky ozáří ranní slunce a do toho vyrazí první motocyklisté. Duny jsou také většinou akčnější než jiná místa během soutěže. Hlavně mám v nich možnost zachytit daleko více rozdílných záběrů, než bych zvládnul udělat v jedné zatáčce na šotolině,“ hodnotil Chytka, který denně připraví 120 až 150 kvalitních a profesionálně zpracovaných fotografií.

V Peru jsou duny obrovské a velice zrádné. I zkušení závodníci mají s jejich čtením velké problémy. Během dne v nich fotograf Chytka často přejíždí, někdy musí jít v poušti také pěšky. Cílem je najít co nejvhodnější pozici. „Je to však obtížné. V písku si nikdy nemůžete být jistí, že všichni projedou tam, kde stojíte. Musíte reagovat třeba na to, že někteří závodníci pojedou o sto metrů dál. I když většina se drží těch stop, které nastavily první posádky,“ popisoval praxi zkušený fotograf Chytka, který bude mimo zahraniční špičku poskytovat snímky například pro Martina Prokopa, českou stáj Buggyru, ale také pro několik dalších soukromých týmů.

Loeb? Na přání udělá salto

Český fotograf bude také v patách Sébastienu Loebovi, devítinásobnému mistrovi světa v rallye. Chytka s ním absolvoval celou letošní sezonu světového šampionátu v rallyecrossu. A přiznává, že se za tu dobu spřátelili. „Když se dozvěděl, že ho na Dakaru budu fotit, tak se jenom usmál a řekl super,“ dodal Chytka, který v minulém ročníku byl členem továrního týmu Peugeot. Na podzim skončil s Loebem do pěti do rána v kasinu kdesi v Jižní Africe po posledním závodu sezony WRX. A Chytka se s motoristickou legendou bavil o různých věcech.

„Ptal jsem se ho, proč opět startuje v Dakarské rallye. Odpověděl, že je to jedna z jeho největších met, baví ho to. Má na to dobré vzpomínky. Když je Loeb v soukromí, tak se umí uvolnit a nepůsobí tak chladně,“ vyprávěl Chytka a hned přidával další historku: „Na jedné soukromé akci Peugeotu odvázaně tančil, dělal na parketu na požádání salta a chodil po rukách.“

V lednu odstartuje francouzský šampion do pouštní soutěže s loňským modelem speciálu Peugeot 3008 DKR. A jestli má šanci na úspěch? „Nemyslím si to. Pojede se starší technikou a to, že větší část má být v dunách, mu vyhovovat nebude. Určitě mu více sedí rychlé cesty připomínající spíše WRC, jak tomu bylo například v Argentině. Dalším handicapem je pro něj fakt, že v tomto autě přes rok vůbec neseděl a neodjel žádnou rallye raid soutěž. Ale třeba mu bude přát štěstí a překvapí. Moc bych mu to přál,“ dodal Chytka, který v letošním roce reportoval zážitky z Dakarské rallye mimo jiné i zahraničnímu webu, za kterým stojí slavná moderátorská trojice Clarkson, May a Hammond z pořadu Top Gear.

Marian Chytka

Narozen: 10. srpna 1989 ve Vsetíně

Zaměření: fotograf a právo

Jak se dostal k fotografování: Jeho bratr závodil na Dakarské rallye.