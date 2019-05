Buggyra chce s novým tahačem titul. Uvidíme, jak bude zlobit, říká Lacko | iSport.cz

"Auto vypadá výborně. Od prvního pohledu je vidět, že koncepce je trošku jiná. Před prvním testováním jsme měli velká očekávání, jak bude vše fungovat. Když jsme pak zajížděli historicky nejlepší časy, které jsme kdy na okruhu zajeli, tak jsme byli potěšeni. Samozřejmě, že je to nové auto a má své mušky. Teď už to bude na tom, jak se s tím budeme prát dále," řekl manažer týmu Jan Kalivoda na dnešním setkání s novináři.

Buggyra stavěla nový tahač delší dobu. Původně jej chtěla nasadit do šampionátu již v závěru minulé sezony, nakonec ale vše odložila na letošek. "Je to více než dvouletý projekt. Jak jsme se do toho ponořili hlouběji a hlouběji, vždy jsme objevili nějakou skulinku, kterou jsme chtěli využít a auto posunout ještě dál. Proto se vše posunovalo," uvedl šéfkonstruktér David Vršecký.

I bývalého dvojnásobného mistra Evropy potěšilo, že se Lackovi podařilo překonat na mosteckém autodromu týmové rekordy. "A musím se přiznat, že jsem to nečekal. Myslel jsem si, že začátek bude daleko horší, protože staré auto máme vymazlené do posledního detailu," přiznal Vršecký. "Nové auto je ale jen na začátku. Náš hlavní úkol je ho uklidnit. Teď je to taková vzteklina, která je fakt rychlá, ale nikdo neví, kam jede. Musíme ho zklidnit," podotkl šéfkonstruktér roudnického týmu.

Evropský šampion z roku 2017 Lacko se tak připravuje na fakt, že musí upravit svůj jezdecký styl a začít jezdit jinou stopou, ostatní si zvykají na novou práci. "Přirovnal bych to k tomu, jako když vám v počítači vymění software, na který jste po řadu let zvyklý. Víte, kam kliknout, co dělat, a jste v něm poměrně zdatný. A najednou vám přijde nová verze, kde jsou všechny ikonky jinde. Program je daleko lepší, chytřejší, ale vy se ho musíte naučit obhospodařovat. A cílový bod je úplně někde jinde," řekl Vršecký.

I přes všechny možné problémy chce Lacko v letošním roce bojovat o nejvyšší mety. "Samozřejmě, že bychom chtěli vyhrávat. Chceme vyhrát a děláme pro to všechno. Uvidíme, jak nás bude zlobit nebo nebude zlobit nové auto," řekl Lacko.

První závody ho čekají 25. a 26. května v Misanu. "Je to úplně něco jiného. Momentálně se zdá, že je lepší. Na první sezonu nahlížíme i tak, že se budeme učit a může se něco stát. Třeba vypadne nějaký kablík," podotkl čtyřiatřicetiletý pilot, jenž v ME obhajuje loňské druhé místo.

Nový speciál dostal označení VK50 na počest designéra Václava Krále, který stál před 50 lety u založení značky Buggyra. "Chtěli jsme zavzpomínat na pana Krále, který byl v Čechách průkopníkem motorsportu, a připomenout, co za dnešní značkou stojí," vysvětlil Kalivoda.