Letošní premiérové vítězství pro Lacka! Český závodník slavil na Nürburgringu | iSport.cz

"Konečně jsme se letos dočkali vítězství. Sice v handicapovém závodě, ale ono je to letos tak našlapané, že si myslím, že je jedno, zda se jedná o hlavní nebo handicapovaný. Samozřejmě, že jsme spokojení," řekl Lacko ČTK. "Navíc to umocňuje, že je to na Nürburgringu, což je největší závod celé sezony a je tady nejvíce diváků. Mám radost," doplnil.

Čtyřiatřicetiletý jezdec do druhé jízdy odstartoval z druhé řady a již krátce po startu se dostal do čela. První místo poté zkušeně držel až do cíle. "Start se mi povedl. Neměl jsem tam moc místa, takže jsem se lepil na Janiece, oni se pak poťukali a já toho využil. Pak už jsem se soustředil jen na to, abych neudělal chybu a aby mě nedojeli," uvedl Lacko.

O lepší výsledek v hlavním lépe bodovaném závodu jej připravila nevydařená páteční kvalifikace. Lacko byl až sedmý a startoval ze čtvrté řady. "Tam bylo všechno špatně," řekl rodák z Čeladné k pátku. V závodě se rychle posunul na šesté místo a dojel na něm bez problémů až do cíle. "Možná to mohlo být lepší, ale mně se nedařilo více dostat dopředu," pokrčil rameny.

I přes premiérovou výhru Lacko v průběžném pořadí seriálu klesl na páté místo, ve vyrovnaném poli však na druhého Antonia Albaceteho ztrácí jen čtyři body. "Letos je to tak našlapané, že prvních sedm si krademe body navzájem. Důležité je dojíždět a nějak vepředu. V klasické sezoně bychom se o průběžném pořadí mohli bavit, myslím si, že se rozhodne až v posledním závodě," poukázal Lacko na dramatický boj o druhé místo. Za titulem neohroženě míří úřadující šampion Jochen Hahn z Německa.

Na Nürburgringu se poprvé v sezoně představil i František Vojtíšek, který byl v první jízdě sedmnáctý a ve druhé dojel na 21. pozici.

Závod mistrovství Evropy tahačů na Nürburgringu:

1. jízda: 1. Hahn (Něm./Iveco) 25:09,156, 2. Albacete (Šp./MAN) -0,680, 3. Kiss (Maď./Mercedes) -3,522, ...6. Lacko (ČR/Buggyra) -18,485, 17. Vojtíšek (ČR/MAN) -1:18,953.

2. jízda: 1. Lacko 25:30,086, 2. Lenz (Něm./MAN) -3,391, 3. Hahn -5,326, ...21. Vojtíšek -1 kolo.

Průběžné pořadí ME: 1. Hahn 172, 2. Albacete 110, ...5. Lacko 106.