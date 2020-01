Podmol si pořídil motorku a začal trénovat na Dakar. Letos bude komentovat | iSport.cz

Vyhlásil účast na Dakarské rallye a myslí to vážně. Libor Podmol už má doma motocykl pro dálkové soutěže a začíná se naplno připravovat na příští ročník nejtěžší pouštní rallye. Ten aktuální bude bedlivě sledovat – na svých sociálních sítí plánuje navíc dění pravidelně komentovat. „Myslím, že v Saúdské Arábii se bude dít řada zajímavých věcí. Pro své fanoušky budu natáčet videa s mými pohledy. A samozřejmě budu fandit českým zástupcům na Dakaru,“ prohlásil Libor Podmol, který v lednu představí více také svůj workoutový program Podmol Get Fit.

Elitní freestyle motokrosař na Dakarské rallye? Už za rok se může tato unikátní událost stát skutečností. A Libor Podmol nehodlá nic podcenit. V současné době už vlastní dakarský speciál, tedy motorku Husqvarna 450. „Domluvil jsem se přímo s fabrikou, kterou reprezentuji ve freestyle a ve Step Upu. Tyto motorky se vyrábí pro dakarské týmy a je těžké je získat. Koncem prosince mi od nich přišel mail, že jim jedna zbyla, ale že se musím během dne rozhodnout. Tak jsem musel běžet co nejdříve do banky,“ popisoval Podmol, vítěz prestižní X-Games a mnoha závodů mistrovství světa. „Už jsem také naplánoval v rámci přípravy účast na několika menších dálkových závodech. O přesném harmonogramu budu informovat.“

Jako první fázi v přípravě bere sledování Rallye Dakar 2020. Pro své fanoušky bude navíc různé situace rozebírat na svých sociálních sítí. „Jsem v kontaktu s českými týmy a jezdci, budu se snažit přinést originální pohledy na dění v Saúdské Arábii,“ dodal Podmol, který bude vysílat sestřihy vždycky jednou za tři dny na svém Facebooku a Instagramu.

VIDEO: Podmol Get Fit:

https://www.youtube.com/watch?v=RnXdYrtK6Bg&feature=youtu.be



Podmol se také stále vyhrabává ze svého zranění. Poslední větší vyšetření jeho nohou absolvoval začátkem listopadu. „Rentgen bohužel nedopadl nějak dobře. Byla mi doporučována další operace, ale já jsem si vyžádal dva měsíce na to, abychom to zkusili zahojit konzervativně. A hlavně jsem chtěl dokončit Podmol Get Fit, kterému jsem obětoval spoustu energie a kdybych šel na operaci, neměl bych šanci ho doladit. Jedná se o motivační program pro všechny,“ tvrdil nejlepší český freestyle motokrosař.

Workoutový program kombinuje Podmolovy letité zkušenosti s cvičením, rady profesionálů v oblasti tréninku, fyzioterapie a jógy. „Prozrazuji v něm mé tajemství, jak být ve formě. Za moji kariéru jsem vyzkoušel řadu různých tréninků i pomocí úzce specializovaných profesionálů,“ pospal freestyle motokrosař Podmol Get Fit, který obsahuje celkem 21 unikátních videokurzů pro každého, kdo hledá novou motivaci, sebepoznání nebo chce shodit pár kilogramů. Už nyní se lze do něho zaregistrovat na těchto stránkách: https://www.podmolgetfit.cz/