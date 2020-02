Těžká nehoda bývalého šampiona. Newman je mimo ohrožení života | iSport.cz

Newman při odrážení útoku nakonec těsně druhého Ryana Blaneyho a po drobném kontaktu s ním ztratil kontrolu nad svým vozem Ford Mustang. V nájezdu do zatáčky narazil do ochranné zdi, převrátil se a poté jej ještě další vůz katapultoval do vzduchu. Vrak zůstal ležet koly vzhůru a začal hořet, plameny ale záhy zlikvidovali hasiči. Záchranáři po několika minutách pilota vyprostili a převezli do nemocnice.

VIDEO: Tak vypadala Newtonova nehoda

Prestižní závod Daytona 500 vyhrál ve fotofiniši Denny Hamlin, který se stal od roku 1995 prvním úspěšným obhájcem a zvítězil celkově potřetí. Jeho tým se posléze omluvil za bezprostřední bouřlivou oslavu triumfu ve chvíli, kdy jiný pilot mohl být v ohrožení života. „Plně jsem se zaměřil na náš vůz, všichni kolem jsme začali slavit. Chci se za to omluvit, ale v tom momentě jsme skutečně nevěděli, co se právě děje,“ řekl týmový šéf Joe Gibbs.