Ledové závodění se skvělým obsazením. To má budoucnost, těší Kopeckého | iSport.cz

PŘÍMO Z ZELL AM SEE | Zima sice není v tuto chvíli v plném proudu mnohdy ani v horských střediscích, ale i tak se v rakouském Zell am See o víkendu konal závod GP Ice Race 2020, který tentokrát přilákal na 16 tisíc lačných diváků. Ti se mohli kochat i speciály z továrny Škoda Motorsport, na které dohlížel například Jan Kopecký. „Neberu tuhle akci jako závody, je to show pro fanoušky. Na měření času bych se klidně vykašlal," řekl s úsměvem muž, který v tomto roce na akci plnil roli mentora.

Osmatřicetiletý Kopecký to řekl jasně. V Zell am See se sice závodí, ale především jde o exhibici, která baví jak diváky, tak závodníky. Však za volantem jste klidně mohli vidět bývalého jezdce formule 1 a nyní devětašedesátiletého Hanse-Joachima Stucka či lyžařské legendy Marcela Hirschera a Aksel Lunda Svindala, kteří se nechali v rámci skijöringu na lyžích táhnout za auty.

„Je to tady velká zábava, doufám, že to tak vidí i lidi. Přesně proto jsme sem totiž přijeli,“ řekl osmadvacetiletý český závodník Filip Mareš, který se do akce vydal s vozem Škoda Fabia Rallye2 evo.

V akci slovenský mistr Martin Koči • Foto GP Ice Race

Mareš před rokem v Rakousku chyběl, ale nemusel litovat. Akce měla úspěch, a proto se konala znovu. „Minulý rok se to opravdu vydařilo,“ řekl například spoluzakladatel závodního víkendu Ferdinand Porsche, a připomněl pauzu dlouhou 45 let.

Počasí tentokrát neklaplo jako v roce 2019, kdy řádil mráz, který stlačil venkovní teplotu až na minus 17 stupňů. Přes mraky teď nejprve téměř nebylo vidět, ale to zábavě nebránilo. Přihlášeno bylo na 140 posádek počínaje Trabantem a konče třeba Bentley Continental GT. Krásná podívaná úplně pro všechny.

„Taky se rád kouknu, během sezony není moc čas a tady je plno zajímavých aut a lidí,“ vykládal Mareš.

Škoda na GP Ice Race 2020 v Zell am See

Pro něho bylo řádění v horském letovisku zároveň řidičskou školou. Už za necelé dva týdny se totiž vydá na Švédskou rallye, kde bude bojovat o body v katergorii WRC 3 a jízda na sněhu a ledu pro něj dosud byla něco neznámého. První zkušenosti nabíral s Fabií právě v Zell am See.

Plusem nakonec byly i teploty nad nulou, které budou nejspíš obdobné i ve Švédsku. „Ice Race je pro mě dobrý zážitek. Ve Švédsku máme ještě na testování vyhrazené dva dny, ale bude hodně záležet na podmínkách,“ myslí si Mareš.

A velkým rozdílem bude i psychické nastavení. Ve Švédsku se pojede o body, ale Ice Race je exhibice. Všude vládne klid a klíčem je spíš prezentace techniky. A tu má Škoda špičkovou.

Před rokem o tom všechny přesvědčil Kopecký, který ale pro rok 2020 přijal pouze roli mentora a rádce. „Co jsem komu radil? Zatím nic, nikdo se mě ještě na nic neptal,“ říkal se smíchem v sobotu ráno, ale rázem zvolil vážnější tón a odborný pohled bryskně poskytl žurnalistům.

Snímky z GP Ice Race 2020 • Foto GP Ice Race

„Klíčové je najít si cestu, kde auto bude nejlépe držet. Musíte s ním být srostlý,“ popisoval. „Jede se na dvě měřená kola a klíčové je neudělat chybu a neroztočit se. Všechno je to o detailech, je třeba jet rychle a také dobře brzdit,“ vysvětlil.

Na pomyslném trůnu ve speciální soutěži nazvané "Ice Race of Champions" ho následně nahradil německý mistr Fabian Kreim. Ten bojoval společně s Marešem, slovenským mistrem Martinem Kočim a domácím vicemistrem Julianem Wagnerem o to, kdo nejlépe zvládne jízdu se Škodou Fabia Rallye2 evo.

Kreim zaznamenal se čtyřkolkou s výkonem 290 koňských sil jedno vítězství a jedno druhé místo, ale hlavně se dobře bavil. A nebyl sám.

„Když se podíváte, kolik tu je lidí, tak je vidět, že tenhle projekt má budoucnost,“ chválil Kopecký.