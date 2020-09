Fake news! Plochodrážní Grand Prix bude, zní z pražské Markéty

Čelí nepříjemným zprávám ohledně nárůstu nemocných koronavirem. A do toho jim v minulých dnech vlétly do organizace další trable. „GP Česka by se mohla z Prahy přesunout do Bydhoště,“ hlásaly některé polské servery a plochodrážní pořadatelé na Markétě zbystřily. Skutečně? Bude jim velká sláva odebrána? Nikoliv.