Plochodrážní Grand Prix v Praze opět vyhrál Polák Zmarzlik. Milík šestnáctý

Úřadující světový šampion Zmarzlik stejně jako v pátek ve finálové jízdě předčil trojnásobného vítěze pražského závodu z let 2013 až 2015 Taie Woffindena. Třetí byl Australan Jason Doyle, jenž na Brita navázal v letech 2016 a 2017. Těsně pod stupni vítězů pak zůstal švédský závodník Fredrik Lindgren, vítěz z české metropole z roku 2018.

„Bylo to podobně rozdané jako při minulé zastávce Grand Prix v Gorzówě. Tam jsem taky vyhrál první závod, ale druhý už mi nevyšel. Tady se včera odehrál pěkný příběh, tentokrát se však znovu zopakoval,“ zdráhal se uvěřit skvělému výsledku Zmarzlik.

Milík, který vyšel v pátek naprázdno, si dnes vyjel dva body za jedno druhé místo v rozjížďce, i tak ale uzavíral startovní pole a do celkové klasifikace si připsal bod. Krčmář nebodoval.

Pražský díl prestižního seriálu má už dlouhou tradici. Ale druhý závod Grand Prix ve dvou dnech, něco takového ještě Markéta nezažila. Tentokrát bylo v hledišti o něco více diváků než v pátek, podle organizátorů zhruba dva a půl tisíce. Bylo však zřejmé, že ani tak nedorazili všichni ti, co se postarali o vyprodání všech 4000 vstupenek, které byly při omezené kapacitě osmitisícového hlediště k dispozici.

Zatímco dva nejlepší jezdci pátečního programu Woffinden a Zmarzlik byli v úvodních jízdách suverénní, Milík naopak pošesté za sebou marně usiloval o bodový zisk. Dočkal se ale hned na startu druhé série, kdy byl rychlejší pouze Woffinden a připsal si dva body. Navázat na ně už nedokázal, takže postupu do semifinále zůstal opět hodně vzdálený.

Po odjetí třetí série se mohl pyšnit plným devítibodovým ziskem pouze Zmarzlik, ale už po úvodní jízdě čtvrté sady to neplatilo - v součtu s pátečním semifinále a finále utnul Polákovu sérii pěti vítězných jízd Rus Emil Sajfutdinov. V 18. jízdě se dnes poprvé objevil v akci Krčmář, když zastoupil Milíka.

První semifinále se stalo kořistí Zmarzlika, jenž postoupil do finálové čtyřky spolu s druhým Doylem. Po druhém semifinále bylo zřejmé, že se nepodaří slovenskému závodníkovi Martinu Vaculíkovi zopakovat páteční třetí místo, neboť skončil třetí za vítězným Lindgrenem a druhým Woffindenem. Celkově byl Vaculík dnes pátý.

Ve finále došlo na velké drama po všech stránkách. Doyle měl nejprve po kontaktu s Woffindenem pád a skončil až v nafukovacím mantinelu. Na ovál sice vyjela sanitka, Australan ale odešel do depa, kde ho s omluvou přivítal britský jezdec, po svých. Po chvilce byl také zpátky na startu. Ten se však ještě jednou právě kvůli němu opakoval.

Na třetí pokus už to vyšlo. Dlouho vedl Woffinden, ale v posledním kole Zmarzlik zariskoval, při snaze o předjetí soupeře si sedl na okamžik až na blatník zadního kola a tento neobvyklý manévr mu také vyšel. Pak už mu stačilo zvládnout poslední zatáčku a mohl znovu slavit.

„Je to něco naprosto neuvěřitelného a prožívám samozřejmě úžasné pocity. Jen jsem se snažil jet za Thaiem co nejrychleji, jak to jen šlo, povzbuzoval jsem pak svou motorku, aby jela dopředu. Dokázal jsem se pak protlačit na první pozici, to bylo celé. Nevím pořádně, co se vlastně stalo. Jsem jen hrozně moc šťastný,“ popsal Zmarzlik.

Před závěrečným dvojzávodem MS zkraje října v Toruni vede celkové pořadí o sedm bodů před Lindgrenem, Woffinden je zpět o další tři body.

Grand Prix České republiky, druhý závod MS na ploché dráze v Praze:

Finále: 1. Zmarzlik (Pol.), 2. Woffinden (Brit.), 3. Doyle (Austr.), 4. Lindgren (Švéd.),

Další pořadí: 5. Vaculík (SR), 6. Madsen (Dán.), 7. Sajfutdinov (Rus.), 8. Janowski (Pol.), ...16. Milík 2 body, 17. Krčmář (oba ČR) 0.

Průběžné pořadí MS (po 6 z 8 závodů): 1. Zmarzlik 99, 2. Lindgren 92, 3. Woffinden 89, ...18. Milík, Krčmář oba 1.