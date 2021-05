Talent König se těší na závody v Mostě: Chci se posunout výš

Maximum českého závodníka Olivera Königa v Supersportech 300 bylo sedmé místo v Doningtonu. Nyní to chce překonat • Lenka Hatašová

Čeká ho zřejmě klíčový rok dosavadní kariéry. Motocyklový závodník Oliver König nastoupí v rámci světového šampionátu superbiků do třetí sezony Supersportů 300. Devatenáctiletý talent bude pomýšlet na stupně vítězů. Ideálně při závodech v Mostě, kde se prestižní série objeví letos zcela poprvé. „Je to můj poslední rok ve třístovkách. Chci se ukázat, zaujmout a postoupit někam výš,“ prohlásil.

Šampionát startuje již 21. května ve španělském Aragonu, jedním z vrcholů bude velká motocyklová událost v Mostě na začátku srpna. „Nechtěl jsem tomu věřit, že zde letos pojedeme. Je to super. Jsem z toho nadšený. Trať mě moc baví a už teď je vidět, že čeští organizátoři vše uspořádají s velkým nadšením,“ hlásil Oliver König, který bude startovat za tým Movisio, jehož manažerem je Miloš Čihák.

Maximem českého závodníka v Supersportech 300 bylo sedmé místo v britském Doningtonu. To by chtěl v letošním roce překonat. „Věřím si, že mám na stupně vítězů. Rychlost jsem ukázal, v minulém roce jsem dokázal vyhrát měřený trénink,“ prohlásil König. „Největšími soupeři jsou jezdci ze Španělska, Francie nebo Itálie.“

Mladý Čech patří mezi vyznavače agresivního stylu. Na trati se ale naučil přemýšlet, pracovat v chumlu, využívat vzduchového pytle. To i díky dřívějším pravidlům. „Dříve nás na víkend přijelo třeba sedmdesát, do závodu se pak kvalifikovalo jen šestatřicet a zbytek odjel domů. Od letošního roku si ale promotérská společnost Dorna ve třístovkách pečlivě vybrala 42 nejlepších jezdců,“ vysvětlil.

Český jezdec, který váží 68 kilogramů, má však oproti některým konkurentům nevýhodu. „Jsem velký, těžký a starý. Když se na mě člověk podívá, tak řekne, že už nemohu shodit. A malí Španělé jsou o dvacet kilo lehčí a na motorce, která má 48 koní, je to znát. Nevymlouvám se na to, ale nějaká nevýhoda to je,“ uvedl muž, který závodí na motorce Kawasaki Ninja 400.

Právě Supersporty 300 patří k nejatraktivnějším závodům. „Tím, že motorky mají srovnatelnou rychlost, tak se většinou dojíždělo ve skupinkách, ve kterých docházelo k neustálým soubojům. Do zatáčky brzdíme na poslední chvíli, manévry jsou nebezpečné. Je to asi nejvíc nařachaná motocyklová kategorie,“ popsal König.

Peškův žák

Orientaci v závodní vřavě, volbu stopy či jízdní styl se König učil na začátku kariéry od Lukáše Peška. Legendární jezdec, který se dokázal umisťovat v šampionátu mistrovství světa silničních motocyklů na stupních vítězů, vedl domácí talent dva roky. „Učil jsem ho prakticky všechno, od ježdění na motorce po trénování fyzičky. Měl velkou píli, naslouchal a učil se rychle,“ tvrdil Pešek, který vede školu pro začínající mladé jezdce. „V mládežnických oddílech je široký výběr nadějí, ale ve výsledku jich zbyde jen pár. I proto jsem rád, že Oliver v šampionátu supersportů dál bojuje a přeju mu, aby se kariérně posunul výš.“

König si spolupráci pochvaloval. „Bez něho bych jezdil na závody jenom grilovat. Lukáš mi toho dal hodně, díky němu mám výsledky. On mi ukázal směr, řekl co a jak. Teď nemám žádného trenéra, jenom na fyzičku,“ prozradil.

Blíží se jednání o budoucnosti

Hlavním přáním je, vydržet zdravý, což se mu v minulém roce nepovedlo. „Třikrát mě sundali, z toho jednou to bylo fatální, nemohl jsem pak dokončit celou sezonu,“ konstatoval König.

Kam se bude ubírat kariéra talentovaného jezdce? O tom není zcela jasno. „Důležité je, aby se Oliver ukázal a vybojoval dobré výsledky. Určitě víme, že je to poslední rok v této kategorii. Nejpravděpodobnějším se zdá přechod do šestistovek v rámci superbiků nebo do třídy Moto2 v MS silničních motocyklů. O dalším angažmá budeme jednat v průběhu roku,“ konstatoval Miloš Čihák, manažer Königa a šéf týmu Movisio.