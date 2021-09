Motorsport truchlí. Měl vše před sebou, smutní Čech po smrti Viňalese (†15)

Ke karambolu došlo ve druhé zatáčce okruhu dvě kola před koncem. Bratranec hvězdy MotoGP Mavericka Viňalese skončil na zemi a s ním i další tři jezdci. I když havárie na první pohled nevypadala zvlášť závažně, španělský mladík utrpěl vážná zranění hlavy a hrudníku a i přes okamžitý zákrok záchranářů v lékařském centru závodiště zemřel.

„Jsme zdrceni tragickou ztrátou Deana Berty Viňalese po havárii v závodě Supersport 300. Posíláme veškerou lásku a sílu Maverickovi Viňalesovi, celé Deanově rodině, jeho týmu a blízkým,“ stojí v twitterovém statusu MotoGP.

„Odpočívej v pokoji. Posílám všemu svou sílu a lásku rodině,“ kondoloval Marc Marquéz, šestinásobný mistr světa kategorie MotoGP.

Při tragické události byl na trati i český jezdec Oliver König. „Moc mě to zasáhlo. Byl to kluk, kterému bylo 15 let, měl všechno před sebou. Stalo se to pár míst za mnou. Všichni jsou ve svých boxech a je tu velký smutek,“ uvedl.

Berta Viňales jezdil ve své nováčkovské sezoně v SSP300 za tým Viňales Racing, který vede Maverickův otec Ángel. Nejlepší výsledek zaznamenal ve druhém závodu na okruhu v Magny-Cours, kde obsadil čtvrté místo.