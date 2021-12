Michek s Engelem ladili před startem Dakaru. Vyrazí mezi motocyklovou elitou

Jde se na věc. Poslední úpravy provedli motocykloví jezdci Martin Michek a Milan Engel na svých strojích, zaměřili se hlavně na tlumiče. Zítra je čeká na Dakarské rallye přejezd do Hailu, kde se uskuteční první etapa, která bude měřit 19 ostrých kilometrů. Po ní však na závodníky z týmu ORION – Moto Racing Group čeká 600 kilometrový přejezd do bivaku. „Bude to náročné hned od začátku. Silvestra moc slavit nebudeme, jen si přiťukneme nealkoholickým pivem a půjdeme spát, abychom byli fit,“ uvedl Michek, který do sobotní úvodní etapy odstartuje mezi elitními závodníky, v tiskové zprávě.