König jde rovnou do superbiků! Velký skok, říká. Proč si nesmí klást cíle?

Česko bude mít zastoupení v prestižním šampionátu superbiků. Jezdec Oliver König podepsal smlouvu se španělským týmem Orelac Kawasaki a stane se šestým domácím pravidelným účastníkem elitní motocyklové série. „Dozvěděl jsem se to o Vánocích. Reakce na to byla: No do prd… Krásné!“ nadšeně popisoval muž, který bude nejmladším závodníkem seriálu.

Devatenáctiletý rodák z Prahy se stává prvním motocyklovým jezdcem v historii, který se z nejslabší třídy Supersport 300 přesunul rovnou do superbiků. „Je to velký skok, ale smysl to dává. Litrové motorky mi sedí a věřím, že to zvládnu,“ prohlásil Oliver König na tiskové konferenci.

Motocykl ze třídy superbiky si zkusil v posledním loňském závodě v Indonésii. A právě zajeté časy, které dokázal předvést, byly pro přestup rozhodující. Smlouvu podepsal na rok.

Loni bojoval v nejslabší třídě Supersport 300, kde skončil jedenáctý a v Mostě byl dokonce třetí. To zásadní ale přišlo v posledním závodě třídy superbiků v Indonésii. „Přitom původně jsme se tam měli ukázat v nižší kategorii supersportů, ale s týmem Pedercini jsme si zcela nerozuměli a Oliver se tak svezl s nejlepšími,“ popisoval Miloš Čihák, bývalý závodník a Königův manažer.

„Tohle byl z mého pohledu zásadní faktor. Kawasaki sbírá data, viděli Olivera, jak za víkend pořád na litrové motorce zrychloval v těžkých deštivých podmínkách. Určitě si toho všimli,“ líčil Čihák, podle kterého litrová motorka Königovi sedí. „Může za to jeho stavba těla a výška. Má velký cit pro plyn a talent. Dokáže si závod skvěle strategicky rozvrhnout, zaútočit v pravý moment. A důležité je, že zbytečně nepadá, neblázní.“

Königa tak v letošní sezoně čeká ohromná změna, bude závodit proti nejlepším jezdcům světa na sériových motorkách se závodními úpravami. Hlavními hvězdami superbiků jsou Turek Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea a Scott Redding.

„Bude to velký skok, protože jdu z motorky, která měla 50 koní na stroj se 250 koňmi. Jenže na litrové motorce se cítím o dost lépe. Je to více o jezdci, než o tom, jestli se umím vyvést a jak je motorka silná. Je to o tom, jestli má závodník cit a koule na to brzdit později. A to mi vyhovuje, protože nejsem ten klasický obloučkář, co se vyváží za jinými,“ prohlásil König.

V týmu Orelac Kawasaki by měl nahradit Španěla Isaaca Vinalese. Cíle si nedává, dokonce ani nemůže. „Podmínkou smlouvy se španělským týmem bylo, abych si nekladl cíle. Chci se poučit z chyb, které jsem udělal v Indonésii a postupně předvádět progres, který má smysl. Na tom litru se učí stále každý, ale je to neuvěřitelně zábavná motorka,“ těšil se König.

„Velmi důležitý bude začátek sezony. Vůbec nepochybuji, že výsledky přijdou. Máme největší obavu v tom, aby to ustál hlavou a nechtěl být hned vpředu,“ řekl Čihák. „Kdyby si občas škrtnul na bod, tak by to bylo více než dobré. První sezona bude hodně těžká.“

König se tak zúčastní 12 závodů po Evropě, ale pojede také v Argentině, Indonésii a v Austrálii. Nejvíce se těší na závody v Mostě, které se budou pořádat koncem července. „Je to krásná trať, která mě moc baví a třeba tam ukážeme hezký výsledek,“ prohlásil König.

Čeští pravidelní závodníci v MS superbiků:

Jakub Smrž 158 Jiří Mrkývka 133 Ondřej Ježek 38 Karel Abraham 24 Jiří Dražďák 17

Nejvíce bodů v MS superbiků: